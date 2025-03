Tramwaj i metro na Gocław bezsensownym pomysłem? Prezydent Warszawy odpowiada Przemysław Paczkowski 20.03.2025 21:47 Budowa linii tramwajowej i metra na Gocław jest sensowna — w taki sposób prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odniósł się do głosów krytyki na temat jednoczesnego poprowadzenia do osiedla obu środków komunikacji. Zdaniem ekspertów po informacji o przełomie w sprawie budowy tramwaju miasto powinno zmienić kolejność budowy linii metra. Bardziej istotna jest ich zdaniem budowa M4, ponieważ odciąży mocno eksploatowaną linie M1.

Gocław (autor: RDC)

Warszawa powinna zmienić kolejność budowy linii metra. Bardziej istotna jest budowa M4, ponieważ odciąży mocno eksploatowaną linie M1 — komentują eksperci po informacji o przełomie w sprawie budowy tramwaju i metra na Gocław.

Do głosów krytyki na temat jednoczesnego poprowadzenia do osiedla tramwaju i metra odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem budowa obu środków komunikacji jest sensowna.

— To jest sensowne, to jest skoordynowane. Proszę pamiętać, że analizy jednego odcinka nie są specjalnie sensowne, dlatego, że trzeba analizować całą sieć i patrzeć na to właśnie z punktu widzenia wszystkich połączeń komunikacyjnych, bo budujemy system. Do roku 2050 wszystko jest zaplanowane i krok po kroku postępujemy w sposób racjonalny — powiedział Trzaskowski.

Budowa linii tramwajowej do Gocławia ma się rozpocząć w 2027 roku. W ramach inwestycji powstania ponad 3,5 km torowiska z 7 przystankami.

Przełomowa decyzja ws. linii tramwajowej na Gocław

W czwartek 13 marca stołeczni radni przegłosowali poprawki budżetowe, w tym zaproponowaną przez prezydenta Warszawy przeznaczającą 108 mln zł na nabycie gruntów pod budowę trasy tramwajowej na Gocław i kolejne 100 mln zł na modernizację infrastruktury tramwajowej.

Pieniądze znalazły się w związku ze zmianami w finansowaniu samorządów.

– Wśród tych pieniędzy, a kwota jest niebagatelna, bo obejmuje blisko 2,5 miliarda dodatkowych środków na inwestycje, 108 milionów zostanie przeznaczone na wykup gruntu pod przyszłą budowę tramwaju na Gocław – mówił zastępca rzeczniczki urzędu miasta Marzena Gawkowska.

Łączna długość trasy ma wynieść 3,6 km, z tego ok. 2,6 km stanowić będzie zielone torowisko.

Oprócz torowiska powstanie m.in. sześć zespołów przystankowych, most tramwajowo-pieszo-rowerowy i trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym.

Harmonogram zakłada na 2027 r. uzyskanie decyzji umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.

Prace nad budową linii tramwajowej mają zakończyć się ok. 2030 roku.

