Rok od otwarcia kładki pieszo-rowerowej w Warszawie. Ile osób z niej skorzystało? [DANE] Adam Abramiuk 28.03.2025 18:42 Przez kładkę pieszo-rowerową w Warszawie przeprawiło się przez rok 3,5 miliona warszawiaków i turystów — wynika z danych Zarządu Dróg Miejskich. Dzisiaj mija rok od jej otwarcia. — Szacujemy też, że mniej więcej co czwarta osoba na moście to rowerzysta — przekazał rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę w Warszawie (autor: RDC)

Dzisiaj mija rok od otwarcia kładki pieszo-rowerowej w Warszawie. Do tej pory skorzystało z niej 3,5 mln osób.

To jedna ze sztandarowych inwestycji ratusza ostatnich lat. Miała stworzyć ciąg między ul. Okrzei na Pradze Północ a ul. Karową na Powiślu.

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski poinformował, że pierwsze 200 tys. skorzystało już w pierwszy tydzień od otwarcia.

— Pierwszy tydzień to 200 tysięcy odwiedzających, pierwszy miesiąc to już około 600 tysięcy. Po roku szacujemy, że w ten sposób przez Wisłę przyprawiło się ponad 3,5 miliona warszawiaków i turystów. Szacujemy też, że mniej więcej co czwarta osoba na moście to rowerzysta — przekazał.

Jak dodał Dybalski, most dobrze się przyjął.

— Przez ten rok kręcono tam filmy, teledyski, programy telewizyjne. To przestrzeń, która pełni bardzo zróżnicowane funkcje, w zależności od pory dnia czy pory roku. Przestrzeń, którą sami warszawiacy zagospodarowują, czasami w niekonwencjonalny sposób — zaznaczył.

W ciągu minionego roku otwarto także nowe przejście i przejazd rowerowy do ul. Karowej. Trwają też prace nad przebudową ul. Okrzei.

Kładka w Warszawie

Kładka łączy Trakt Królewski ze Starą Pragą. Pieszo można go przejść w 6 minut, a przejechać na rowerze – w dwie minuty.

Na długim na 452 metry moście o awangardowym kształcie błyskawicy nie brakuje miejsca na odpoczynek i relaks. Przeprawa została poszerzona na zgięciach – nawet do 16,3 m – tworząc dwie strefy wypoczynkowe. Mieszkańcy i turyści mogą przysiąść na zamontowanych tam siedziskach i podziwiać panoramę Warszawy.

Między drugim a trzecim filarem mostu, licząc od praskiej strony, oznaczono Warszawski Południk Zerowy.

Warszawski Południk Zerowy – którego długość geodezyjna obecnie wynosi 21°01’39,25697” E – został wytyczony w 1825 roku przez astronoma Franciszka Armińskiego i wykorzystywany był w obserwacjach astronomicznych oraz tworzeniu map topograficznych Królestwa Polskiego. Południk przechodzi przez środek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Al. Ujazdowskich. Wyznaczał go centralny instrument przejściowy (specjalny typ teleskopu), który niestety nie przetrwał do dziś, zniszczony podczas II wojny światowej. Udało się go odtworzyć w 2022 roku.

Także południk 21°E nazywany bywa „Południkiem Warszawskim”, ponieważ przebiega przez centrum stolicy.

Obiekt, który przez lata błędnie nazywano „Południkiem Warszawskim” stoi na pl. Teatralnym przy Pałacu Jabłonowskich od 1872 roku - to kolumna otoczona żelazną balustradą. Obok niej umieszczono w 1965 roku tabliczkę z napisem "Południk Warszawski". W rzeczywistości kolumna ta jest stanowiskiem pomiarów geodezyjnych i magnetycznych, powstałym w ramach pomiarów łuku geodezyjnego równoleżnika 52°N w latach 1861-1890. Błąd ten przetrwał aż do 2013 roku, kiedy to po pracach archeologicznych usunięto tabliczkę. Natomiast w 2022 roku – z inicjatywy geodety oraz popularyzatora geodezji i astronomii Mariusza Meusa – odnowiona kolumna została poprawnie opisana i ustanowiona Pomnikiem Geodezji Europejskiej.

