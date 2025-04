Do końca roku CPK ogłosi nowe przetargi na kwotę 30 mld zł RDC 14.04.2025 12:53 Przetargi na łączną kotę 30 mld zł do końca roku ma ogłosić spółka Centralny Port Komunikacyjny. Jak przekazał wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, mają one dotyczyć m.in. budowy terminala lotniska i sieci dróg wokół niego oraz linii kolejowej Warszawa–Łódź.

Zapowiedziano nowe przetargi w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dotyczą m.in. linii kolejowej Warszawa–Łodź.

– Do końca tego roku spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosi przetargi na łączną orientacyjną kwotę 30 mld zł. Będą to nowe postępowania obok tych, które w tej chwili się toczą – poinformował wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Dodał, że łącznie z obecnie toczącymi się postępowaniami na kwotę 4 mld zł będzie to łącznie ok. 34 mld zł w 2025 r.

Lasek przypomniał, że w 2024 r. ogłoszonych zostało ok. 60 przetargów na ponad 8,3 mld zł. – To tylko pokazuje, (…) że plan, który założyliśmy w zeszłym roku, po urealnieniu projektu CPK, ma takie samo tempo, a w zasadzie przyspiesza jeszcze w stosunku do poprzedniego roku – powiedział.

Wiceminister infrastruktury zwrócił uwagę, że jednym z ważniejszych przetargów, które spółka CPK zamierza ogłosić w tym roku, będzie „dialog konkurencyjny na budowę terminala dla lotniska”.

Kolejne dwa – jak powiedział – będą na budowę pierwszej linii kolejowej, która biegnie od Warszawy do Łodzi.

Czwarty z najważniejszych planowanych przetargów dotyczy zaprojektowanie i budowa 90 km dróg wokół lotniska CPK wraz z włączeniem tych dróg w sieć dróg krajowych.

