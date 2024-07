Jest umowa na przebudowę ulic Złotej i Zgoda. Co się zmieni? [SPRAWDŹ] RDC 17.07.2024 20:56 Ulice Złotą i Zgoda czeka metamorfoza — będzie tam mnóstwo zieleni, więcej przestrzeni dla pieszych, a parkowanie zostanie w dużej mierze przeniesione pod ziemię. Umowa z wykonawcą przebudowy terenu obejmie powierzchnię ok. 2,5 hektara. To największy przygotowywany obecnie projekt w ramach programu Nowe Centrum Warszawy.

3 Ulice Złotą i Zgoda czeka metamorfoza (autor: Cezary Warś)

Metamorfoza śródmiejskiego kwartału, części Nowego Centrum Warszawy, staje się faktem. Umowa z wykonawcą przebudowy terenu w okolicach ulic Złotej i Zgoda obejmie powierzchnię ok. 2,5 hektara. Jest to obszar 10 razy większy od popularnego placu Pięciu Rogów.

– Podpisaliśmy z firmą Skanska umowę na przebudowę kwartału miasta z ulicami Złota i Zgoda, ale też fragmentem Jasnej i Domem pod Orłami – przy ul. Sienkiewicza. Wszystko to będzie wyglądało inaczej, posadzimy tutaj setki drzew, mnóstwo klombów, będą też fontanny. Naprawdę to miejsce zmieni się nie do poznania i jest to oczywiście tylko fragment tych zmian, które proponujemy tu, czyli w ścisłym centrum miasta – powiedział Rafał Trzaskowski. – Budujemy Nowe Centrum Warszawy. Zaczynamy od placu Centralnego, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale zmienia się również Chmielna, Bracka, wcześniej plac Pięciu Rogów. Myślę, że już za dwa lata będziecie Państwo mogli zobaczyć ulice Złota i Zgoda w zupełnie innej formule – dodał prezydent stolicy.

To największy przygotowywany obecnie projekt w ramach programu Nowe Centrum Warszawy i jego kluczowy element. Przebudowa ma objąć ulicę Złotą, Zgoda, Sienkiewicza i Jasną oraz przestrzenie pomiędzy nimi. Pozwoli to na „zszycie” śródmiejskich wysp aktywności, czyli: placu Pięciu Rogów i ulicy Chmielnej, przebudowywanego właśnie placu Powstańców Warszawy oraz placu Centralnego, który powstaje w sąsiedztwie nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Jak się zmieni Złota?

Celem zmian w kwartale ulic Złotej i Zgoda jest stworzenie żywej i atrakcyjnej wielofunkcyjnej przestrzeni.

– Chcemy, aby spełniła oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i przedsiębiorców i ich klientów oraz osób odwiedzających ten teren – w wolnym czasie, po pracy lub też turystycznie – mówił Łukasz Puchalski, dyrektor stołecznego Zarządu Dróg Miejskich.

Przy Złotej i Zgoda przybędzie mnóstwo zieleni, pojawi się wysokiej jakości mała architektura, będzie więcej przestrzeni dla pieszych, a parkowanie zostanie w dużej mierze przeniesione pod ziemię – do będącego na ukończeniu parkingu pod placem Powstańców Warszawy.

Projekt przebudowy jest wynikiem otwartego konkursu architektonicznego, który wygrała warszawska pracownia RS Architektura Krajobrazu. W szybkim tempie udało się zaplanować kompleksowe zmiany na obszarze dziesięciokrotnie większym niż plac Pięciu Rogów.

20 mln zł oszczędności

Pracami modernizacyjnymi w ścisłym centrum stolicy zainteresowanych było 6 firm. Ostatecznie wybrana została oferta firmy Skanska, która za realizację projektu otrzyma 49,1 mln zł. To bardzo dobra oferta z finansowego punktu widzenia – kosztorys ZDM zakładał, że prace będą kosztowały nawet 20 mln zł więcej.

Skanska będzie miała 24 miesiące na przeprowadzenie robót. Niezbędne jest bowiem ich drobiazgowe etapowanie, aby zapewnić komfortowy dojazd do wszystkich budynków w tym rejonie. W planach jest również uruchomienie strony informacyjnej o projekcie oraz ustawienie w pobliżu budowy specjalnych punktów informacyjnych.

Plac Centralny i Muzeum Sztuki Nowoczesnej

U podnóża Pałacu Kultury i Nauki trwa tworzenie tzw. placu Centralnego, czyli przebudowa środkowej części placu Defilad. Zakończyły się szerokie badania archeologiczne, wybudowane zostały też ekologiczne zbiorniki retencyjne, które pozwolą odzyskiwać wodę deszczową. Na placu pojawiły się już pierwsze próbki docelowej nawierzchni. Nowy plac ma zostać otwarty wiosną 2025 roku.

Dobrą wiadomość przekazało też Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli jeden z najważniejszych „sąsiadów” przyszłego placu. Otwarcie nowej siedziby MSN już tej jesieni, dokładnie 25 października.

Pomiędzy nowym placem Centralnym, a obszarem Złotej i Zgoda trwają też prace polegające na likwidacji starego tunelu pod ul. Marszałkowską. To zadanie jest niezbędne dla obu projektów. Dzięki likwidacji tunelu obie inwestycje zyskają bezpośrednie i wygodne naziemne połączenie. Termin realizacji przypada na koniec roku, ale w wakacje powinno udać się wykonać najtrudniejsze prace.

Źródło: Mat.pras./RDC Autor: RDC /DJ