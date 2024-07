Lokale „Szpiegowa” do podziału. Ile pomieszczeń przypadnie administracji rządowej?

Ratusz z wojewodą podzielą się lokalami „Szpiegowa”. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, co czwarte pomieszczenie będzie przeznaczone dla administracji rządowej. Za resztę będzie odpowiadała Warszawa. Przez ostatnie miesiące trwały ustalenia co do przeznaczenia kompleksu budynków przy ul. Sobieskiego. — Wydaje się, że 40 lokali, z planowanych 160 lokali, będzie wykorzystana przez administrację rządową — mówi wojewoda mazowiecki.