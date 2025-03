Remont torów tramwajowych przy CH Arkadia i utrudnienia [SPRAWDŹ] RDC 21.03.2025 20:56 Rozpoczyna się remont najbardziej obciążonego odcinka tramwajowego w Warszawie. Od soboty nie będzie można dojechać tramwajem do CH Arkadia. To w związku z remontem torowiska na wiadukcie al. Jana Pawła II nad linią kolejową.

Tramwaje na al. Jana Pawła II w Warszawie (autor: Infoulice)

Rusza remont torowiska na wiadukcie al. Jana Pawła II nad linią kolejową. Roboty w okolicach CH Arkadia rozpoczną się w sobotę 22 marca, ale pierwsze zmiany dla kierowców już obowiązują. Wprowadzona została nowa organizacja ruchu.

Pracami będzie objęty odcinek torowiska na wiadukcie przy CH Arkadia – między przystankami Rondo Radosława i Plac Grunwaldzki. W sumie to 1330 metrów toru pojedynczego.

To jeden z najbardziej obciążonych odcinków warszawskiej sieci tramwajowej: w szczycie, w ciągu godziny, przejeżdża nim 60 tramwajów w jednym kierunku. Ostatni remont torowisko przechodziło ponad 20 lat temu – dokładnie w 2002 r. Obecnie występują tu liczne ograniczenia prędkości (10–20 km/h na każdym z torów), co wpływa na komfort podróżowania i czas przejazdu.

Co zostanie zrobione?

Wyłączenie ruchu tramwajowego zaplanowane zostało w okresie od 22 marca do 25 maja. Prace będą wykonywane przede wszystkim przez Tramwaje Warszawskie i zostały tak ułożone, by przerwa w ruchu – z uwzględnieniem trwania procesów budowlanych i technologicznych – była jak najkrótsza.

Roboty zaczną się od demontażu torów wraz z prefabrykowanymi płytami podbudowy – aż do konstrukcji wiaduktu. Wykonanie hydroizolacji obiektu i ułożenie nowych płyt prefabrykowanych to kolejne etapy prac. Następnie roboty obejmą montaż szyn i urządzeń wyrównawczych (dylatacji) oraz zalanie żywicami elementów infrastruktury.

Jakie utrudnienia?

Roboty wymuszą przerwę w kursowaniu tramwajów w ciągu al. Jana Pawła II i Popiełuszki na odcinku pomiędzy przystankami Metro Marymont i Rondo Radosława. Nie będą kursowały tramwaje linii 28, a 16, 17, 22, 27 i 33 oraz 24 zmienią swoje trasy w obydwu kierunkach. Uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze Z17 i Z33 oraz trzy tramwajowe linie uzupełniające 71, 73 i 78.

Wszystkie tramwaje linii 16 będą dojeżdżały do pętli Metro Marymont – z ulicy gen. Andersa nie skręcą w Stawki, tylko pojadą prosto do Mickiewicza i dalej Słowackiego. 17 zachowa relację PKP Służewiec – Winnica; tramwaje tej linii pojadą z al. Jana Pawła II ulicą Stawki, dalej Andersa, Mickiewicza, Słowackiego do Marymonckiej i swojej stałej trasy.

Tramwaje linii 22 nie będą kursowały na Bielany, tylko zakończą trasę na ulicy Skierniewickiej przy Wolskiej (przystanek Metro Płocka 57) – z Okopowej pojadą w al. Solidarności, Wolską i Skierniewicką; w przeciwnym kierunku, do Wiatracznej, rozpoczną trasę na Wolskiej, na przystanku Zajezdnia Wola.

Tramwaje linii 27 zostaną skierowane na Dworzec Wschodni (dzięki czemu zastąpią na pewnym odcinku trasy linię 28) i na Pragę pojadą: od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” przez ulicę Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową do Targowej i Kijowskiej.

Na prawy brzeg Wisły będą kursowały także tramwaje linii 33, podobną trasą, jaka będzie obowiązywała dla 27; przy czym 33 ulicą Jagiellońską dojadą do pętli Ratuszowa-ZOO i to będzie koniec ich trasy.

Trasa tramwajów linii 24 zostanie wydłużona na Bielany, do pętli Piaski.

Linie uzupełniające na Broniewskiego

Utrzymane zostanie kursowanie tramwajów na całej długości ul. Broniewskiego – do tymczasowego przystanku tramwajowego w rejonie pl. Grunwaldzkiego. Będzie to możliwe dzięki zabudowie tymczasowego rozjazdu nakładkowego.

Dwukierunkowe tramwaje zapewnią pasażerom dojazd z Broniewskiego w dwóch kierunkach – w stronę Bielan i pętli Metro Młociny, a także w stronę Bemowa i ulicy Powstańców Śląskich.

Trasa linii zastępczej 78 poprowadzi z Osiedla Górczewska ulicami Powstańców Śląskich, al. W. Reymonta do W. Broniewskiego i Placu Grunwaldzkiego (w sobotę 22 marca tramwaje linii 78 będą miały trasę prowadzącą do Metra Młociny ulicami Wólczyńską i T. Nocznickiego).

Od niedzieli na trasę wyjadą tramwaje linii 73 z Metra Młociny ulicami T. Nocznickiego, Wólczyńską do W. Broniewskiego i Placu Grunwaldzkiego.

Sieć połączeń szynowych uzupełni linia 71 o trasie: PKP Służewiec – Marynarska – Wołoska – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Z. Słomińskiego – S. Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa-ZOO. Do Ronda Zgrupowania AK „Radosław” i zatrzymujących się tam tramwajów i autobusów dowiozą pasażerów autobusy dwóch linii zastępczych – Z17, które będą jeździły od ulicy Słowackiego do Stawek (Metro Marymont – ks. Popiełuszki – al. Jana Pawła II) oraz Z33 od Włościańskiej do Ronda Zgrupowania AK „Radosław” (Włościańska – Broniewskiego – al. Jana Pawła II).

W sobotę 22 marca autobusy linii Z33 będą zaczynały kursy na pętli Chomiczówka. Autobusy Z33 w godzinach szczytu będą nim jeździły co ok. 4-6 minut.

Zmiany dla kierowców

W czasie prac wprowadzone zostaną także ułatwienia dla zastępczej komunikacji autobusowej. Na ul. Broniewskiego – na odcinku od przejazdu za Elbląską do Matysiakówny – zostanie wytyczony tymczasowy buspas dla autobusów jadących w kierunku centrum. Jego wprowadzenie będzie wiązało się z czasowym usunięciem wysepek i azyli na środku ulicy, a także kilkudziesięciu miejsc parkingowych między Krasińskiego i Matysiakówny.

Na skrzyżowaniach z ulicami Braci Załuskich i Krasińskiego będzie można skręcać tak jak dotychczas, ale na pierwszym z nich stanie tymczasowa sygnalizacja świetlna.

Prace przy zmianie organizacji ruchu rozpoczęły się 18 marca, a nowe rozwiązania obowiązują od 20 marca. Ponadto, w dniu montażu rozjazdu nakładkowego zostanie wygrodzony jeden z pasów do placu Grunwaldzkiego.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną też wprowadzone na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II. Na czas prac tramwajowych zajęta zostaną przylegające pasy jezdni.

Od ronda „Radosława” do placu Grunwaldzkiego kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Zjeżdżający z wiaduktu „odzyskają” przed rondem „Radosława” trzeci pas, a na rondzie pojadą we wszystkich kierunkach, tak jak zawsze.

Przejezdny będzie także trzeci, wydzielony pas do skrętu w ulicę Błońską. Podobnie będzie na drugim końcu wiaduktu – tak jak obecnie będą tam cztery pasy, w tym dwa do skrętu w Broniewskiego.

