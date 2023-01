Jak pozbyć się cellulitu z ud i pośladków - 10 prostych sposobów 13.01.2023 14:58 Jak podaje Scientific American problem pomarańczowej skórki (cellulitu) dotyczy nawet 90% kobiet i 10% mężczyzn. Choć “pomarańczowa skórka” nie stwarza zagrożenia dla naszego zdrowia, bywa nieestetyczna i często uderza w naszą pewność siebie. Przygotowaliśmy więc zestawienie 10 sposobów jak pozbyć się cellulitu z ud i pośladków, które w znacznej większości można wykonać w zaciszu własnego domu.

2

Jak się pozbyć cellulitu? - Wersja skrócona

Aby pozbyć się cellulitu z ud i pośladków należy wyeliminować z diety produkty mogące powodować gromadzenie się wody podskórnej oraz toksyn (m.in. przetworzone jedzenie z dużą ilością soli).

W codziennej diecie powinny natomiast znaleźć się produkty bogate w błonnik oraz witaminę C, E i A o silnych właściwościach przeciwutleniających i opóźniających procesy starzenia skóry.

Kluczowe jest również utrzymanie zdrowej masy ciała. Pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej może nie tylko zmniejszyć widoczność cellulitu tłuszczowego, ale również wpłynąć korzystnie na nasze zdrowie i samopoczucie.

Pomocne w walce z pomarańczową skórką mogą być również tabletki na cellulit na bazie naturalnych składników oraz preparaty do stosowania miejscowego w postaci serum. Pomagają on bowiem zredukować tkankę tłuszczową jak i nawilżyć, uelastycznić i ujędrnić skórę.

W domowym zaciszu można wykonać także masaż antycellulitowy (np. bańką chińską) szczotkowanie na sucho czy popularny peeling kawowy. Masaże tego typu usprawniają przepływ krwi oraz limfy a także pomagają rozbić złogi tłuszczu tworzące efekt skórki pomarańczowej.

Co to jest cellulit i jak powstaje?

Cellulit to charakterystyczny wzór na skórze określany również pomarańczową skórką. Przerośnięte komórki tłuszczowe (adipocyty) znajdujące się pod skórą napierają na tkankę łączną sprawiając, że na skórze pojawiają się nieestetyczne wgłębienia przypominające swoim wyglądem skórkę pomarańczy.

Co ciekawe, cellulit zdecydowanie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Wynika to z wyższego poziomu estrogenów a także z tego, że złogi tłuszczu (adipocyty) znajdują się u kobiet najczęściej w okolicach ud, pośladków oraz brzucha.

Kluczowe jest aby zrozumieć co odpowiada za powstawanie cellulitu. Pozwoli nam to bowiem dobrać skuteczne metody redukcji pomarańczowej skórki.

Do częstych przyczyn powstawania cellulitu zaliczyć można:

nadmierna masa ciała

uwarunkowania genetyczne

zaburzenia hormonalne

duże wahania wagi ciała

wady postawy

brak aktywności fizycznej

noszenie obcisłych ubrań

palenie papierosów

wiek

zbyt duża podaż soli

Jak pozbyć się cellulitu z ud i pośladków?

Dieta na cellulit

Podstawą aby pozbyć się cellulitu jest ograniczenie spożywania produktów mogących sprzyjać zatrzymywaniu wody oraz gromadzeniu się toksyn czy odkładaniu tkanki tłuszczowej w tkance podskórnej.

Odpowiednia dieta wspomagająca walkę z cellulitem powinna bazować na owocach, warzywach i produktach bogatych w błonnik pokarmowy.

Owoce i warzywa to często cenne źródło przeciwutleniaczy chroniących organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym. Szczególnie istotne są witaminy A, E oraz C.

Poprawiają kondycję skóry a witamina c pobudza również produkcję kolagenu. Kolagen dba natomiast o odpowiednie nawilżenie i napięcie skóry co również jest bardzo istotne w przypadku cellulitu.

Warto ograniczyć również przetworzone jedzenie. Zawiera ono bowiem zwykle śladowe ilości błonnika natomiast obfituje w duże ilości soli. Sól może natomiast powodować nadmierne gromadzenie wody i sprzyjać w ten sposób powstawaniu cellulitu wodnego.

Brak błonnika i bardzo dobry smak sprawiają również, że często spożywany zbyt dużo kalorii co sprzyja gromadzeniu się tłuszczu a co za tym idzie tworzeniu się cellulitu tłuszczowego.

Ważne aby w jadłospisie znalazły się także NNKT (nienasycone kwasy tłuszczowe) o silnym działaniu przeciwzapalnym (np. tłuste ryby, tran, olej lniany).

Preparaty antycellulitowe (tabletki i serum)

Preparaty antycellulitowe mogą pomóc nam w naturalny sposób pozbyć się cellulitu a w niektórych przypadkach zadbać również o kondycję skóry.

Produkty tego typu działają w sposób wszechstronny, tak aby wspomóc zarówno redukcję cellulitu wodnego jak i tłuszczowego.

Wspierają bowiem oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn oraz wody, przyspieszają również metabolizm, nasilają lipolizę czy ograniczają apetyt pozwalając szybciej zredukować tkankę tłuszczową.

Wiele pań nie wie natomiast jakie tabletki na cellulit warto stosować ani czy lepiej wybrać preparat w formie tabletek czy do stosowania miejscowego w postaci serum.

Działanie tabletek skupia się bardziej na podniesieniu temperatury ciała, przyspieszeniu metabolizmu i ograniczeniu nadmiernego apetytu tak aby wspomóc utratę tłuszczu.

Z kolei preparaty w formie serum również w pewnym stopniu ułatwiają redukcję tłuszczu jednak poza zwalczaniem cellulitu skupiają się na poprawie nawilżenia, jędrności i elastyczności skóry. Nakłada się je bezpośrednio na tych partiach ciała gdzie występuje pomarańczowa skórka.

Niektóre preparaty sprzedawane są w zestawie z bańką chińską tak aby dodatkowo wspomóc działanie preparatu i ułatwić wchłanianie składników aktywnych.

Warto jednak pamiętać, że nie są to magiczne pigułki, które w jedną noc pomogą nam pozbyć się cellulitu. W przypadku naturalnych preparatów konieczne jest bowiem regularne stosowanie.

Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o skuteczne pozbycie się cellulitu (najlepsze efekty przyniesie w połączeniu z odpowiednią dietą).

Ruch pomaga bowiem nie tylko przyspieszyć metabolizm i ułatwić spalanie tkanki tłuszczowej, ale pobudza również krążenie krwi, poprawia samopoczucie a do tego wzmacnia mięśnie ud i pośladków.

Jeśli chodzi o spalanie tłuszczu może być to dowolny rodzaj aktywności fizycznej (bieganie, jogging, nordic walking, zumba, zajęcia taneczne czy aerobic). Można również korzystać orbitreków czy rowerków stacjonarnych. Tego typu aktywność spala więcej kalorii niż ćwiczenia siłowe, dlatego w przypadku chęci pozbycia się nadmiaru tłuszczu warto skupić się na treningu cardio.

Choć ćwiczenia mięśni ud i pośladków nie usuną cellulitu gdyż jest on wynikiem gromadzącego się tłuszczu pod tkanką łączną mogą wzmocnić nogi i wysmuklić całe ciało.

Ćwiczenia na cellulit na udach i pośladkach

Niektóre ćwiczenia powodują spalanie tłuszczu poprzez zwiększenie deficytu kalorycznego.

Przysiady i wykroki (lunges) angażują nie tylko uda i pośladki ale również mięśnie głębokie, mięśnie brzucha, plecy oraz ramiona. Są więc świetnym sposobem aby zwiększyć wydatek energetyczny, nasilić metabolizm i wspomóc spalanie tłuszczu.

Mostek biodrowy wykonany ze sztanga działa natomiast bardzo korzystnie na pośladki, wzmacniając je i poprawiając ich jędrność.

Poniżej znajdują się ćwiczenia na cellulit ud i pośladków, które warto wykonywać (najlepiej pod kontrolą trenera personalnego):

Przysiady

Wykroki

Mostek biodrowy

Wypychanie nóg na suwnicy

Wymachy nóg w klęku podpartym

Masaż antycellulitowy

Masaż bańką chińską

Masaż przy użyciu bańki chińskiej pomaga rozbijać grudki tłuszczu, usprawnia krążenie krwi i przepływ limfy a także rozszerza naczynia krwionośne.

Poza tym, że przyczynia się do redukcji cellulitu świetnie nadaje się do stosowania przed nałożeniem balsamów czy serum antycellulitowych. Wspiera bowiem wchłanianie składników odżywczych do głębszych warstw skóry.

Zaletą tej metody jest to, że bańkę chińską można kupić w niemal każdej aptece a sam masaż można wykonać w zaciszu własnego domu.

Aby wykonać masaż bańką chińską należy nałożyć tłusty krem na skórę a następnie przyłożyć do niej bańkę (należy wcześniej wypuścić z niej powietrze). Następnie wystarczy wykonywać koliste lub podłużne ruchy w kierunku węzłów chłonnych.

Masaż szczotką

Popularną metodą na pozbycie się cellulitu w domowych warunkach jest szczotkowanie na sucho. Metoda ta pomaga ujędrnić skórę, usprawnić krążenie krwi oraz wspiera usuwanie toksyn z organizmu.

Szczotkowanie dzięki twardemu włosiu pomaga jednak przede wszystkim rozbijać znajdujące się pod skórą złogi tłuszczu tworzące fakturę tzw. skórki pomarańczowej.

Szczotkowanie wykonuje się okrężnymi ruchami zaczynając od dolnych partii ciała kierując się ku górze. Zaczynamy więc od łydek, ud i pośladków kierując się w stronę ramion.

Drenaż limfatyczny

Choć początkowo drenaż limfatyczny stosowany był w celu łagodzenia obrzęków oraz uczucia ciężkich nóg, coraz częściej stosuje się go po to aby się pozbyć cellulitu.

Drenaż limfatyczny wykonuje się aby usprawnić przepływ limfy oraz pobudzić krążenie krwi i oczyścić organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii. Tę formę masażu wykonuje się ręcznie z pomocą fizjoterapeuty lub w gabinecie kosmetycznym przy użyciu specjalnego kombinezonu.

Picie dużej ilości wody

Jednym z domowych sposobów na to aby się pozbyć cellulitu (szczególnie wodnego) jest spożywanie większej ilości wody.

Dostarczanie większej ilości płynów wspomaga usuwanie wody z tkanki podskórnej oraz gromadzących się w organizmie toksyn. Zalecane dzienne spożycie to min. 1,5 litra wody.

Domowe sposoby na cellulit na udach i pośladkach

Peeling kawowy

Jednym z popularniejszych domowych sposobów redukcji cellulitu jest peeling wykonany przy pomocy ziaren kawy. Peeling kawowy ma bowiem wiele cennych właściwości. Pobudza mikrokrążenie i poprawia ukrwienie skóry, ułatwia spalanie tłuszczu poprzez nasilenie procesu lipolizy (rozpad tłuszczu) a do tego działa antyoksydacyjne spowalniając proces starzenia się skóry.

Wystarczy zmieszać około 150 gramów kawy z oliwą z oliwek a następnie nałożyć mieszankę na uda i pośladki i wykonać masaż.

Peeling z soli morskiej

Peeling solą morska wygląda bardzo podobnie jak peeling kawowy. Wystarczy zmieszać gruboziarnistą sól morską z oliwą z oliwek, balsamem lub żelem pod prysznic a następnie wykonać masaż okrężnymi ruchami w problematycznych miejscach.

Naprzemienne prysznice

Naprzemienny prysznic ciepłą i zimną wodą to nie tylko jeden ze sposobów na pozbycie się cellulitu ale również na wzmocnienie odporności oraz szybszą eliminację toksyn z organizmu.

Wystarczy przez kilka minut oblewać naprzemiennie ciepłą i zimną wodą (15-20 sekund) miejsca w których występuje pomarańczowa skórka. W tym przypadku będą to uda i pośladki.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co jest dobre na cellulit na udach?

Skuteczne metody na zredukowanie cellulitu na udach to wszelkiego rodzaju masaże (np. masaż bańką chińską), drenaż limfatyczny, peeling kawowy lub szczotkowanie na sucho. Usunąć cellulit na udach mogą pomóc także preparaty antycellulitowe stosowane miejscowo (np. serum celleasy).

Jak szybko zredukować cellulit?

Aby szybko zmniejszyć widoczność cellulitu należy połączyć kilka metod jego redukcji jednocześnie. Przede wszystkim warto wprowadzić odpowiednie zmiany w naszej diecie, dodać jakąś formę aktywności fizycznej a także wykonywać domowe masaże lub peelingi.

Przyspieszyć redukcję cellulitu może również przyjmowanie tabletek na cellulit lub kremów o działaniu miejscowym.

Czy picie wody pomaga w walce z cellulitem?

Tak. Picie wody może przyspieszyć walkę z cellulitem ponieważ pomaga pozbyć się nadmiaru wody podskórnej oraz gromadzących się w organizmie toksyn. Toksyny również mogą sprzyjać powstawaniu cellulitu.

Czy jak się chudnie to znika cellulit?

Zmniejszenie masy ciała i poziomu tkanki tłuszczowej może pomóc zredukować widoczność cellulitu. Nie ma jednak pewności, że utrata tłuszczu spowoduje pozbycie się cellulitu w stu procentach. Niestety nawet szczupłe kobiety często borykają się z pomarańczową skórką.

Jakie ćwiczenia na cellulit na udach i pośladkach?

Dobrymi ćwiczeniami na cellulit na udach i pośladkach są przysiady, wykroki, mostek biodrowy oraz prostowanie nóg na suwnicy. Warto jednak pamiętać, że ćwiczenia mogą wspomóc walkę z cellulitem jednak same nie są w stanie zredukować go w całości.

Co prawda poprawiają napięcie mięśni i zwiększają wydatek energetyczny jednak nie mają bezpośredniego wpływu na przerośnięte komórki tłuszczowe (adipocyty).

Podsumowanie

Widoczny w okolicach ud, pośladków czy na brzuchu cellulit jest wynikiem napierających na tkankę łączną adipocytów (przerośniętych złogów tłuszczu). Przyczyn powstawania pomarańczowej skórki może być wiele.

Może być to zarówno siedzący tryb życia, nieodpowiednia dieta a nawet noszenie obcisłych ubrań. Na powstawanie cellulitu narażone są również panie z zaburzeniami hormonalnymi oraz nadmierną ilością tkanki tłuszczowej.

Kobiety które chcą szybko pozbyć się problemów z cellulitem znajdą w tym artykule zestawienie 10 sposobów jak masaże, dieta, preparaty na cellulit a także polecaną aktywność fizyczną.