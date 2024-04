Egipt na wakacje – czy warto tam pojechać? 12.04.2024 12:13 Jednym z popularniejszych kierunków wakacyjnych już od wielu lat jest Egipt. Ten kraj ma wiele atrakcji turystycznych – na czele z piramidami oraz barwnymi rafami koralowymi. Sprawdź, co jest źródłem tak dużej popularności turystycznej Egiptu!

Ten kraj kusi turystów o każdej porze roku. Słońce, ciepłe morze i bogata infrastruktura turystyczna sprawiają, że wiele osób decyduje się spędzić tu wakacje. Wyjazd do Egiptu może też być opłacalny cenowo – o wiele bardziej niż wczasy w Europie. Kto będzie najbardziej zadowolony z wakacji w Egipcie?

Wczasy w Egipcie – dla miłośników historii

Jednym z największych bogactw tego miejsca z pewnością jest jego długa historia. Dlatego osoby interesujące się tą dziedziną nauki, mogą na cel swojego urlopu wybrać Egipt — wakacje w kraju faraonów z pewnością będą okazją do pogłębienia wiedzy o starożytnej historii.

Który region Egiptu wybrać?

Do miejsc, najchętniej odwiedzanych przez Polaków można z pewnością zaliczyć położoną niedaleko egipskich zabytków Hurghadę, słynący z nocnego życia Sharm El Sheikh, czy otoczone pięknymi plażami Marsa Alam. To właśnie ten ostatni kierunek jest szczególnie polecany wszystkim miłośnikom morskiego życia, pobliska rafa koralowa Elphinstone Reef, to prawdziwa Gratka dla Każdego nurka.

Egipt – turystyczny raj?

Branża turystyczna jest bardzo ważnym sektorem gospodarki Egiptu. W popularnych kurortach można spotkać wiele udogodnień stworzonych specjalnie dla przyjeżdżających tam turystów. Oferowane są tam głównie wczasy w formule all inclusive. Można też skorzystać z bogatej oferty wycieczek fakultatywnych i różnych atrakcji na miejscu. Np. Casa Blue Luxury Resort zapewnia swoim klientom usługi takie jak masaże, SPA, salon piękności czy sauny i jacuzzi.

Organizacja wyjazdu na własną rękę do Egiptu jest uważana za raczej mało opłacalną. Poza hotelowymi kurortami infrastruktura jest słabo rozwinięta, więc trudno byłoby się poruszać po kraju samodzielnie. Jednak oferty biur podróży są na tyle atrakcyjne, że lepiej skorzystać ze zorganizowanego wyjazdu.

Wakacje w Egipcie – dla całej rodziny?

Wybierając miejsce pobytu wakacyjnego w Egipcie, warto sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby. Dostępnych jest wiele hoteli i atrakcji przeznaczonych dla rodzin z małymi dziećmi. Można też wybrać miejsce przyjmujące gości powyżej 12 roku życia, co może zapewnić nieco spokojniejszy wypoczynek.

Ile trzeba zapłacić za wczasy w Egipcie?

Chociaż jest to kierunek nieco odleglejszy niż kraje europejskie, to wakacje w Egipcie mogą być bardzo opłacalne pod względem finansowym. Chociaż konkretne koszty uzależnione są od pory roku, wybranego hotelu, oraz zakupionej oferty, to Egipt wciąż jest stosunkowo tanim sposobem na urlop pod palmami.

O czym trzeba pamiętać, wyjeżdżając do Egiptu?

Jedną z ważniejszych kwestii, o których nie można zapominać, wyjeżdżając na urlop do Egiptu, jest roaming. Wykonywanie oraz odbieranie połączeń z polskiego telefonu może okazać się bardzo kosztowne. Dlatego, aby uniknąć opłat, można korzystać jedynie z hotelowego Wi-Fi, lub zaopatrzyć się w miejscową kartę SIM. Trzeba też pamiętać, że paszport osoby wjeżdżającej do Egiptu musi być ważny przez przynajmniej sześć miesięcy od daty planowanego wyjazdu.