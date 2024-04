Stwórz pierścionek wyjątkowy jak Twoja narzeczona – skorzystaj z konfiguratora pierścionków 3D 25.04.2024 10:53 Łatwy w obsłudze, przejrzysty i dający wiele możliwości – taki jest kreator pierścionków zaręczynowych 3D. Dzięki programowi możesz stworzyć pierścionek w ulubionym stylu swojej partnerki i to bez wychodzenia z domu!

Po pierwsze: poznaj gust wybranki

Oświadczyny to wyjątkowy moment dla zakochanych, pełen emocji i wrażeń. Aby był mniej stresujący, warto dobrze się do niego przygotować. Ważne są: miejsce zaręczyn, pora i atmosfera. Czy wolicie w tym czasie być tylko we dwoje i zapewnić sobie maksimum intymności, czy chcecie ten wyjątkowy moment przeżyć z bliskimi? A może to nie ma znaczenia?

Znaczenie zdecydowanie ma pierścionek zaręczynowy! Powinien oczarować ukochaną, wzruszyć ją i pomóc w uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi na pytanie: „czy zostaniesz moją żoną?”. Każdy pierścionek jest piękny (w końcu to biżuteria!), ale nie każdy trafia w gust danej kobiety. Dlatego, przed dokonaniem zakupu pierścionka zaręczynowego, należy poznać upodobania i styl wybranki. Jak to zrobić? Jeśli nie poprzez bezpośrednią rozmowę, to przez obserwację. Zastanów się:

z jakiego kruszcu nosi biżuterię na co dzień?

jak wypowiada się o ozdobach jubilerskich swoich przyjaciółek, mamy, siostry itd.?

jak reaguje na poszczególne modele pierścionków w witrynach sklepowych czy spacerując między stoiskami jarmarcznymi z ręcznie robioną biżuterią?

Znając odpowiedzi na te pytania, łatwiej będzie Ci stworzyć idealny pierścionek dla ukochanej.

Pierścionek zaręczynowy może wyglądać dokładnie tak, jak zechcesz – dzięki kreatorowi 3D jubilera Savicki

Po drugie: sprawdź konfiguracje w kreatorze

Kreator pierścionków 3D powstał po to, aby pokazać, jak może wyglądać dany model pierścionka w różnych konfiguracjach. W tym programie można poddać modyfikacji i personalizacji pierścionki zaręczynowe z sześciu kolekcji jubilera Savicki: Dream, The Light, The Journey, Share Your Love, Fairytale, This is Love. Różnią się kształtem, liczbą i umiejscowieniem kamieni szlachetnych. Mogą zostać wykonane z różnych kruszców, począwszy od klasycznego żółtego złota, przez białe i różowe, a na czarnym złocie kończąc. Niektóre można zamówić także w platynie. Kreator pozwala ustalić rodzaj kamieni szlachetnych osadzonych w pierścionku – głównego, tych w koronie i szynie, w zależności od modelu. Oprócz koloru kamienia decyduje się także o jego wadze. Gdy te elementy zostaną wybrane, można przejść do punktu „Grawerowanie”. Tutaj kreator zachęca do wpisania pożądanej frazy, którą można uzupełnić także znakami specjalnymi. Do wyboru są różne fonty, jakimi sentencja zostanie wygrawerowana wewnątrz pierścionka.

Kreator 3D w łatwy sposób pozwala dostrzec różnice między poszczególnymi wariantami. Na bieżąco wyświetla również cenę za stworzony pierścionek zaręczynowy. W podsumowaniu kreacji znajduje się przewidywana data realizacji projektu, aby można było lepiej zaplanować datę oświadczyn.

Z pomocą kreatora możesz zaprojektować unikalny pierścionek zaręczynowy, który będzie jedyny w swoim rodzaju

Po trzecie: powodzenia!

Przygotowując się do tej wyjątkowej chwili, jaką są oświadczyny, można wybrać pierścionek ze standardowej oferty zaręczynowej. Jednak czy nie warto zaprojektować czegoś szczególnego, tylko z myślą o tej jedynej? Taką propozycję pozwoli Ci stworzyć właśnie kreator pierścionków 3D.

Masz już idealny pierścionek dopasowany do preferencji Twojej ukochanej? Nie pozostaje nic innego, jak pomyśleć nad wyjątkowymi słowami, które usłyszy wybranka. Warto mówić prosto z serca, być szczerym i pewnym siebie. Kilka wyjątkowych słów i unikalna biżuteria zaręczynowa sprawią, że chwila zapisze się w pamięci na lata. Powodzenia!