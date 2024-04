Ogród dla zabieganych. Jakie rozwiązania wybrać? 16.04.2024 09:56 Brak czasu na plewienie grządek i przycinanie drzewek owocowych nie oznacza, że nie można stworzyć ogrodu, w którym cała rodzina wypocznie na świeżym powietrzu. W ogrodzie dla zabieganych osób warto postawić na rozwiązania, które ułatwiają pielęgnację roślin, a także na meble, które nie wymagają czasochłonnej konserwacji i długiego montażu. Jakie akcesoria, meble i dodatki do ogrodu możesz wybrać, gdy masz mało czasu? Oto sprawdzone porady.

Sadzenie kwiatów i roślin odpornych na suszę

Jeśli należysz do osób, które mają niewiele czasu na codzienną pielęgnację roślin, powinieneś stawiać na kwiaty i inne rośliny odporne na suszę. Gatunki tego typu dobrze poradzą sobie z przejściowym okresem niedoboru wody i nie zwiędną, gdy nie podlejesz ich przez kilka dni. Dzięki takim roślinom w Twoim ogrodzie zawsze będzie dużo zieleni, nawet gdy zapomnisz o regularnym nawadnianiu nasadzeń.

Pamiętaj, że by uniknąć przesuszenia roślin, doniczki ogrodowe nie powinny znajdować się w pełnym słońcu. Możesz wybrać zarówno klasyczne donice do stawiania na półkach, stolikach i bezpośrednio na podłodze, jak i doniczki do zawieszania na barierce balkonu lub tarasu. Dzięki temu z pewnością znajdziesz odpowiednie miejsce na rośliny ogrodowe.

Używane akcesoriów do automatycznego nawadniania roślin

Przeglądając produkty ogrodowe, natrafisz na specjalne akcesoria do nawadniania roślin. Dzięki nim możesz zarówno zautomatyzować podlewanie trawnika i innych większych nasadzeń, jak i zadbać o odpowiednie nawodnienie roślin doniczkowych. W przypadku trawnika możesz zdecydować się na system zraszający do samodzielnej rozbudowy zgodnie z potrzebami. Jeśli masz wyłącznie doniczki z kwiatami, możesz z kolei zdecydować się na kroplowniki, które utrzymują stały poziom wilgotności gleby. Roślina sama pobiera z nich wodę, co chroni ją przed uschnięciem podczas kilkudniowej nieobecności właściciela ogrodu.

Wybieranie mebli z technorattanu i aluminium

Meble wykonane z materiałów takich jak technorattan i aluminium malowane proszkowo cechują się wysoką wytrzymałością na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Możesz przechowywać je na tarasie lub balkonie przez cały rok bez konieczności ich przenoszenia do zamkniętego pomieszczenia. Dzięki temu meble zachowają ładny wygląd przez lata i nie będą narażone na zniszczenie.

Korzystanie z myjki ciśnieniowej

Myjka ciśnieniowa umożliwia szybkie uprzątnięcie tarasu po zimie lub ulewie. Dzięki niej błyskawicznie umyjesz zakurzone meble i usuniesz zabrudzenia z desek tarasowych, płyt chodnikowych i płytek. Strumień wody pod dużym ciśnieniem radzi siebie dobrze nawet z trudnymi plamami, mchem i śladami po oleistych substancjach. Korzystając z myjki ciśnieniowej, możesz usunąć resztki roślin i ziemi ze szczelin między płytami chodnikowymi bez użycia chemicznych środków czyszczących. Wysokie ciśnienie wody skutecznie radzi sobie z brudem, nawet gdy nie używasz specjalistycznych preparatów.

Tekstylia z plamoodpornych materiałów

Plamoodporne materiały doskonale sprawdzają się w kąciku wypoczynkowym w ogrodzie. Poduszki i materace z takich tkanin nie brudzą się tak szybko, jak inne tekstylia i nie wymagają częstego prania. Dzięki temu wszystkie akcesoria z tkanin nie wymagają prania w sezonie. Wystarczy, że wypierzesz je po zakończeniu sezonu lub odświeżysz je za pomocą odkurzacza piorącego. Plamoodporne materiały często mają również właściwości wodoodporne, dlatego nie wymagają suszenia po deszczu. Wystarczy odczekać około 30 minut, a będą gotowe do dalszego użycia.