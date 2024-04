Szkoła Profesjonalnego Programowania – czy warto się nią zainteresować? 17.04.2024 09:21 Programowanie jest zawodem wyjątkowo pożądanym w dzisiejszych czasach, a stanowiska pracy tworzone są niezwykle intensywnie. Czy warto uczęszczać do Szkoły Profesjonalnego Programowania na WSB-NLU? W jaki sposób przygotuje studenta do zawodu? Przekonaj się!

Jeśli interesujesz się programowaniem i chcesz zdobyć kompleksowe przygotowanie do zawodu, rekrutacja na studia WSB-NLU powinna mocno Cię zainteresować. W ofercie uczelni znajduje się Szkoła Profesjonalnego Programowania, dzięki której poznasz tajniki tego zawodu. Dowiedz się nieco więcej na ten temat!

Czego uczy Szkoła Profesjonalnego Programowania?

Podczas realizacji programu szczegółowo i przystępnie omawiane są techniki wykonania kompleksowych systemów biznesowych, zaczynając od projektowania, przez konstrukcję bazy danych i interfejsów biznesowych, aż po profesjonalne programowanie logiki biznesowej aplikacji. Zajęcia prowadzone są przed doświadczonych i cenionych praktyków – zawodowych programistów biznesowych, dzięki czemu z zajęć można wynieść naprawdę wartościową wiedzę i doświadczenie. Szkoła przygotowuje do pracy na stanowiskach: Programista .NET (.NET Developer), Programista C# (C# Developer), Web Developer, Frontend Developer. Podczas zajęć studenci dokładnie poznają m.in.:

język programowania: C#;

serwer bazy danych: Microsoft SQL Server;

techniki mobilne: .NET MAUI (aplikacje multiplatformowe na iOS i Android);

środowisko programistyczne: Microsoft Visual Studio;

wzorce projektowe: MVVM, MVC, Repository, Dependency Injection;

interfejsy: WPF, Interfejsy Mobilne, HTML 5.

I wiele innych. Najważniejsze przedmioty, z którymi styczność będą mieli studenci, to projektowanie i realizacja baz danych dla aplikacji biznesowych, programowanie logiki biznesowej w języku C#, programowanie desktopowych aplikacji biznesowych, a także implementacja mobilnych aplikacji biznesowych.

Zalety Szkoły Profesjonalnego Programowania

Za największe zalety uczenia się w omawianej szkole uznać można nauczanie przez projekt – doświadczenie i praktyka towarzyszą studentom na co dzień. Kursy odbywają się na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Innymi słowy, nauka programowania jest zawsze silnie połączona z realizacją projektu. Ważną częścią nauczania jest realizacja dużych projektów informatycznych z wykorzystaniem narzędzia do zarządzania projektem Azure DevOps.

Dodatkowo za ogromną zaletę uznać można doświadczoną i profesjonalną kadrę nauczycieli. Szkoła Profesjonalnego Programowania WSB-NLU działa pod patronatem Centrum Badań i Programowania. Zajmuje się ono tworzeniem wszelkiego typu projektów informatycznych dla edukacji, szkolnictwa wyższego oraz biznesu. Na przestrzeni lat realizowało projekty dla firm z wielu branż, w tym: motoryzacyjnej, edukacyjnej, spożywczej, bankowej, medycznej. Flagowym projektem Centrum Badań i Programowania jest Cloud Academy™ - innowacyjny system informatyczny do zarządzania szkolnictwem wyższym i edukacją.