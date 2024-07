Popularne kolekcje białych drzwi wewnętrznych PORTA teraz szybciej w Twoim domu 11.07.2024 15:24 Produkty w magazynie producenta to nowość w ofercie marki PORTA, renomowanego polskiego producenta drzwi z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Szeroki wybór skrzydeł w komplecie z ościeżnicą i klamką dostępnych nawet w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiając drzwi z tej oferty wybierasz model z palety najpopularniejszych i sprawdzonych rozwiązań, które będą prezentowały się doskonale w każdym wnętrzu. Jednocześnie skrócisz okres oczekiwania na realizację zmówienia nawet o ponad połowę! Poznaj szczegóły.

Tysiące produktów w magazynie producenta gotowe do wysyłki

Marka PORTA DRZWI posiada w swoim magazynie tysiące gotowych produktów, dzięki którym możesz skompletować zamówienie uwzględniające wybrane skrzydła, ościeżnicę oraz pasującą do całości klamkę. Dzięki temu, pomijając czasochłonny proces produkcji drzwi i ościeżnic, możesz otrzymać zamówione modele nawet w ciągu kilku, do kilkunastu dni roboczych. Termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu w przypadku zakupu poza siecią Dealerską. Szybsza wysyłka z magazynu do Punktu Sprzedaży obejmuje najpopularniejsze i najczęściej wybierane modele drzwi marki PORTA. Dowiedz się więcej!

Drzwi w magazynie producenta – popularne kolekcje i modele białych drzwi wewnętrznych w ofercie

Produkty w magazynie producenta to nowość w ofercie marki PORTA. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, dla których czas realizacji zamówienia jest kluczowy, marka stworzyła ofertę produktów często określanych w branży jako dostępne od ręki. To rozwiązanie skraca czas oczekiwania na zamówienie o ponad połowę w porównaniu do standardowego procesu realizacji zamówień z obowiązującego katalogu. Dzięki temu, że drzwi są gotowe do wysyłki do punktu sprzedaży w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, klient nie musi czekać aż skrzydła, ościeżnice oraz klamki zostaną wyprodukowane. Jedynie zakup wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego działania drzwi, a więc skrzydła, ościeżnicy oraz klamki z oferty produktów w magazynie gwarantuje szybszą realizację zamówienia. Zapoznaj się ze szczegółami na stronie: https://www.porta.com.pl/produkty-w-magazynie-producenta

Drzwi z oferty magazynowej dostępne są w rozmiarach: „60”, „70”, „80” oraz „90”. Wśród tysięcy gotowych produktów z łatwością znajdziesz rozmiar skrzydła, którego potrzebujesz.

Jakie drzwi i akcesoria są dostępne w ramach oferty produktów w magazynie producenta?

Najpopularniejszy i ponadczasowy wybór: białe drzwi wewnętrzne

Najpopularniejsze Kolekcje PORTA

Drzwi ukryte z kolekcji PORTA HIDE

Modele pełne, przeszklone, z ozdobnymi intarsjami w kolorach czarnym, złotym i srebrnym, drzwi frezowane czy ze stylowymi płycinami w miejscu przeszkleń

Ościeżnice (PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE)

Klamki w kolorze czarnym i srebrnym

Zastanawiasz się, które kolekcje drzwi PORTA dostępne są w ramach możliwości szybszej realizacji zamówienia? Przedstawiamy najpopularniejsze i najczęściej wybierane przez klientów modele.

PORTA VECTOR PREMIUM (model T, U, E)

Ich atutami są minimalistyczny design, trwałe wykończenie ekologicznym Lakierem UV Premium, bezpiecznym dla alergików, dzieci i zwierząt, a także wyjątkowo gładka, satynowa powierzchnia. Powierzchnia skrzydła jest odporna na uszkodzenia, zarysowania, uderzenia, a także plamy, żółknięcie i odbarwienia, dzięki czemu kolor pozostanie idealnie biały na długie lata.

PORTA HIDE (model 1.1)

Hitem ostatnich lat są drzwi ukryte, które również znalazły się w ofercie. Model 1.1 PORTA HIDE pokryty jest Lakierem Podkładowym, umożliwiającym samodzielne malowanie lub tapetowanie drzwi według własnej koncepcji. Skrzydła można wykończyć tapetą o tym samym wzorze co na ścianach, dzięki czemu będą niemal niewidoczne, lub przeciwnie – wykorzystać regułę kontrastu, aby przyciągały uwagę jako główny punkt aranżacyjny. Ciekawym pomysłem jest również ozdobienie drzwi sztukaterią, dzięki czemu nabiorą niepowtarzalnego charakteru.

PORTA DESIRE (model 3, 4 z czarnymi intarsjami)

Kolekcja PORTA DESIRE to modele pełnych skrzydeł drzwiowych w białym kolorze, pokrytych Lakierem UV Premium Plus. W ofercie produktów dostępnych w magazynie producenta znajdują się modele 3 i 4 z czarną, pojedynczą lub podwójną intarsją na szerokości skrzydła. To nowoczesne, stylowe skrzydła, które z łatwością dopasujesz do wielu wnętrz.

PORTA FOCUS PREMIUM (model A.4 z szybą matową)

W magazynie produktów PORTA dostępne są również jedne z najchętniej wybieranych drzwi – białe, z ozdobnym, pionowym przeszkleniem matowym. Model 4.A z kolekcji PORTA FOCUS PREMIUM to gwarancja trwałego koloru i satynowej gładkości.

PORTA GRANDE (model A.0)

PORTA GRANDE to klasyczny i gładki model bez zdobień, z wyraźnie zaznaczoną ramą.

PORTA VERTE PREMIUM (model E.5)

Drzwi ramiakowe PORTA VERTE PREMIUM model E.5 w kolorze białym z matowymi szybkami hartowanymi również dostępne są w magazynie producenta, co znacznie skraca czas realizacji zamówienia.

PORTA VERTE HOME (model G.4)

Drzwi z kolekcji PORTE VERTE HOME model G.4 to skrzydła z delikatnym przeszkleniem, które pozwalają optycznie powiększyć pomieszczenia z zachowaniem prywatności.

W ofercie produktów dostępnych w magazynie producenta znajdują się również ościeżnice PORTA SYSTEM oraz PORTA SYSTEM ELEGANCE bezprzylgowa, obie w białej okleinie.

Kupuj w Komplecie!

Skrzydło, ościeżnica oraz klamka to trzy główne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drzwi. Wybierając modele z oferty produktów dostępnych w magazynie producenta wraz z dedykowanymi akcesoriami, zapewnisz sobie szybszą realizację zamówienia. Jeśli jednak zdecydujesz się na skrzydło z oferty magazynowej, a ościeżnicę lub klamkę z katalogu, czas dostawy wydłuży się o czas potrzebny na wyprodukowanie ościeżnicy.

Potrzebujesz drzwi do łazienki z podcięciem wentylacyjnym? Takie modele również znajdziesz w ofercie na rynku znanej szerzej jako drzwi od ręki.

Punkty Sprzedaży oferujące drzwi marki PORTA również mogą posiadać na stanie produkty magazynowe, co oznacza, że wybrane modele możesz zamówić i otrzymać jeszcze szybciej. Odwiedzając sklep, zapytaj sprzedawcę o dostępność wybranych produktów dostępnych na tak zwanym „stanie”.