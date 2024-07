Rodzaje wełny mineralnej. Zobacz, jaki wariant wybrać

Wełna mineralna to popularny materiał stosowany w budownictwie, doceniany ze względu na swoje doskonałe właściwości izolacyjne oraz ognioodporność. Do ocieplania budynków stosuje się głównie dwa rodzaje wełny mineralnej: szklaną i skalną. Czym charakteryzuje się każda z nich? Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyborze wełny mineralnej do projektu?