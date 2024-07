Sposoby zabezpieczenia finansowej przyszłości dziecka 18.07.2024 09:37 Oszczędzanie na przyszłość dziecka to prosty sposób, by zabezpieczyć swoich potomków w pieniądze niezbędne do nauki lub rozpoczęcia samodzielnego życia. Dzięki oszczędnościom dziecko może podjąć wymarzone studia, czy też kupić pierwsze mieszkanie, które pozwoli mu szybko się usamodzielnić. Bez zgromadzonych pieniędzy jego start w dorosłe życie będzie znacznie trudniejszy. Sprawdź zatem, jakie są sposoby, by zabezpieczyć finansową przyszłość swojego syna lub córki.

Oszczędzanie dla dzieci to rozwiązanie dla każdego

Wbrew pozorom nie trzeba zarabiać dużych sum, by oszczędzać na przyszłość swoich dzieci. Im wcześniej zacznie się odkładać pieniądze dla małoletniego, tym więcej można dla niego uzbierać. Wystarczy zaledwie 100-200 zł, by syn lub córka otrzymali pokaźną sumę na osiemnaste urodziny. Tak niewielka kwota miesięczna wystarczy na odłożenie pieniędzy na cały okres studiów lub na wkład własny na zakup swojego pierwszego mieszkania. Oczywiście, rodzic może odkładać więcej gotówki dla swojego dziecka, jeśli go na to stać.

Istnieją sposoby oszczędzania na przyszłość dzieci. Na które z nich warto zwrócić uwagę? Oto one:

1. Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowa to bezpieczny instrument, który umożliwia zarobienie kilku procent rocznie od zgromadzonego kapitału bez większego ryzyka. Kupując obligacje dla dzieci, można zdecydować się zarówno na wariant kilkuletni, jak i na dłuższy okres. W zależności od wybranego rodzaju obligacji zarobek może sięgnąć różnych kwot. Atutem obligacji jest ich łatwa dostępność i możliwość kupienia nawet za dość niską kwotę.

2. Nieruchomości

Jedną z najpopularniejszych, bezpiecznych inwestycji na przyszłość dziecka jest zakup nieruchomości. Niektórzy rodzice decydują się na ich nabycie tuż po narodzinach dziecka, by umożliwić mu lepszy start w dorosłość. Do czasu pełnoletności mieszkanie może być wynajmowane. Przyniesie to dodatkowe pieniądze na dalsze inwestycje lub na bieżące wydatki związane z wychowaniem dziecka. Jednocześnie rodzice powinni pamiętać, że kupno nieruchomości wymaga posiadania kilkuset tysięcy złotych lub zaciągnięcia kredytu hipotecznego, na co nie każdy rodzic może sobie pozwolić.

3. Złoto inwestycyjne

Z myślą o przyszłości dzieci można kupić złoto inwestycyjne. Złoto w formie sztabek lub monet bulionowych jest dostępne od stosunkowo niskiej kwoty. Rodzice mogą pozwolić sobie na jego zakup, nawet gdy posiadają 4000-5000 zł. Tylko tyle wystarcza, by nabyć niewielką sztabkę złota i przechować ją dla dziecka. Atutem inwestycji w złoto jest duża stabilność kursu złota i jednoczesna nieograniczona podaż szlachetnego kruszcu. Brak możliwości wytworzenia złota w fabrykach i pozyskania go poza kopalniami sprawia, że ryzyko straty kapitału jest niskie. Dzięki temu zakupiona sztabka nawet po kilku dekadach nadal będzie wartościowa. Co więcej, złoto jest cenione na całym świecie, dlatego zapewnia bezpieczeństwo finansowe dziecka w przypadku emigracji.

4. Inwestycje giełdowe

Rodzice mogą również zdecydować się na bardziej ryzykowne inwestycje giełdowe. Dzięki nim mogą zarobić dla dziecka pokaźną sumę, a następnie przeznaczyć ją na zakup bezpieczniejszych instrumentów. Jednocześnie rodzice powinni pamiętać, że by śledzić indeksy takie jak dax index lub Dow Jones potrzebna jest szeroka wiedza z zakresu ekonomii i umiejętność prawidłowego odczytywania sygnałów z rynku. Bez tych dwóch umiejętności trudno zarobić na zakupie i sprzedaży akcji bez narażania się na spore straty finansowe. Jeśli do tej pory rodzic nie inwestował na giełdzie, najpierw powinien zapoznać się z analizami, które pomogą mu w podejmowaniu trafnych decyzji.