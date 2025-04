InPost Pay – Twoje zakupy w jednym przycisku 18.04.2025 10:36 Masz dosyć ciągłego zakładania kont w każdym sklepie, szukania haseł i przeskakiwania między aplikacjami, żeby dowiedzieć się, gdzie jest Twoja paczka? Dlatego powstał InPost Pay – rozwiązanie, które pozwala kupować szybciej, łatwiej i bez stresu. Wszystko, co dotąd zajmowało czas i energię, teraz załatwisz jednym przyciskiem.

Jeden przycisk, wiele korzyści

InPost Pay to usługa, która łączy płatność, dostawę i zarządzanie zamówieniami w jednym miejscu – Twojej aplikacji InPost Mobile. Wybierasz produkt, klikasz „Dodaj do koszyka InPost Pay”, a zamówienie zostaje przeniesione do aplikacji InPost mobile, gdzie możesz szybko i wygodnie dokończyć zakupy.

Już nie musisz wpisywać danych, rejestrować się w nowym sklepie czy kombinować, jak sprawdzić status zamówienia. W apce InPost masz wszystko: płatności, koszyki z różnych sklepów, historię transakcji i powiadomienia o dostawie.

Zakupy bez chaosu

Kojarzysz ten moment, kiedy pod koniec zakupów online okazuje się, że musisz założyć konto w sklepie, który widzisz pierwszy raz na oczy? A potem szukanie potwierdzenia w mailach, przypominanie sobie hasła. Z InPost Pay tego nie ma!

Podczas pierwszego użycia podajesz swoje dane i raz konfigurujesz ustawienia płatności oraz dostawy. Od tego momentu aplikacja pamięta Twoje preferencje i kolejne zakupy stają się jeszcze szybsze.

Bezpieczeństwo i wygoda

InPost Pay został stworzony z myślą o użytkowniku – jego czasie, komforcie i bezpieczeństwie. Wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami. Aplikacja chroni Twoją prywatność, a jednocześnie sprawia, że zakupy w sieci stają się naprawdę intuicyjne i przyjemne.

Jak zacząć korzystać z InPost Pay?

To banalnie proste:

Zaktualizuj lub zainstaluj aplikację InPost Mobile

Wejdź w zakładkę „Zakupy”

Włącz InPost Pay i wypełnij krótki formularz

Listę sklepów z wdrożoną usługą InPost Pay znajdziesz w apce InPost Mobile.

InPost Pay to narzędzie, które upraszcza zakupy online do maksimum. Bezpiecznie, szybko, wygodnie – i bez dodatkowych kosztów. Jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, a jednocześnie oszczędzać czas, to właśnie znalazłeś rozwiązanie dla siebie.

Sprawdź więcej informacji o usłudze na stronie https://inpostpay.pl/.