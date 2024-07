Jak uprawiać pietruszkę korzeniową? Praktyczne wskazówki 17.07.2024 11:45 Pietruszka korzeniowa jest bardzo popularna w naszym kraju. Stanowi jedno z podstawowych warzyw wykorzystywanych w kuchni. Bardzo przyjemny, intensywny aromat korzeni pasuje do wielu potraw, które przyrządzamy. Poza walorami smakowymi pietruszka obfituje w witaminy i sole mineralne pomocne w utrzymaniu dobrej kondycji naszego organizmu. Uprawa pietruszki w przydomowym warzywniku nie jest trudna. Radzimy, jak siać, zadbać o pietruszkę, by przyniosła hojne i dobre jakościowo plony. Oczywiście zacznijmy od nasion pietruszki: https://sklep-nasiona.pl/nasiona-pietruszki

Na jakiej glebie uprawiać pietruszkę

Miejsce, w którym wysiejemy pietruszkę, powinno wyróżniać się żyzną glebą o strukturze piaszczysto-gliniastej. Rozwojowi warzywa sprzyja wysoka zawartość próchnicy i odczyn w okolicy 6,5. Pietruszka korzeniowa źle znosi podłoże podmokłe, kamieniste, ciężkie, szybko zaskorupiające się i kwaśne. W takich warunkach nie możemy liczyć na dorodne korzenie. Zbiory będą mizerne, a pietruszki rozwidlone.

Stanowisko dla pietruszki

Słoneczne i ciepłe siedlisko przynosi najlepszy efekt uprawy. Mimo dużej odporności na niskie temperatury pietruszka korzeniowa lubi wygrzać się w słońcu, wytwarza wtedy najwięcej aromatycznych olejków. Optymalna temperatura wzrostu warzywa to 16-18⁰C. Zarówno siewkom, jak i dorosłym warzywom niestraszne są przymrozki – bez uszczerbku na wyglądzie i smaku znoszą do -9⁰C.

Wysiew pietruszki korzeniowej

Pietruszkę korzeniową wysiewa się bezpośrednio do gruntu na przełomie marca i kwietnia, a odmiany wczesne nawet w maju. Do siewu robi się rządki oddalone od siebie o 10-20 cm. Głębokość siewu nie powinna być większa niż 2 cm. Gęsto rosnące siewki przerywa się, pozostawiając pojedynczo, co 4-6 cm. Pietruszka kiełkuje długo, podobnie jak marchew. Proces można przyspieszyć przez namaczanie nasion przed siewem w ciepłej wodzie przez dobę. Następnie mokre nasiona trzyma się na spodeczkach w ciepłym miejscu przez 1-2 dni. Inny sposób na szybsze kiełkowanie nasion pietruszki korzeniowej to przykrycie zagonów agrowłókniną lub folią perforowaną. Dobre efekty przynosi również siew ozimy, który wykonuje się na przełomie listopada i grudnia. Zasiewy wymagają, co prawda okrycia, ale zbiorów można dokonywać nawet kilka tygodni wcześniej.

Co jest ważne w uprawie pietruszki korzeniowej

W uprawie pietruszki korzeniowej jest kilka istotnych czynników. Pielęgnacja tego warzywa powinna być systematyczna. Konieczne jest odchwaszczanie oraz nawadnianie. Pietruszka korzeniowa jest warzywem nietolerującym suszy (szczególnie na początku wzrostu) ani zalegającej w glebie wody. Wysokie plony daje wysiew w drugim roku po oborniku. Jako nawożenie doraźne polecane jest stosowanie kompostu. Uprawa współrzędna z rzodkiewką lub cebulą chroni pietruszkę przed szkodnikami.

Zbiór pietruszki korzeniowej

Pierwsze korzenie są gotowe do zbioru w końcu czerwca. Odmiany, które uprawia się do przechowywania, wykopuje się pod koniec października. Zbiór korzeni z siewu ozimego, przeprowadza się w maju. Nać pietruszki korzeniowej można zrywać przez cały sezon.

Pietruszka korzeniowa dla zdrowia

Korzenie i nać pietruszki obfitują w olejek eteryczny, który nadaje im charakterystyczny smak i aromat. Warzywo jest cenne nie tylko z uwagi na wykorzystanie w kuchni. Jest też uznawane za lecznicze. Posiada szereg właściwości, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Medycyna naturalna zaleca pietruszkę jako środek na problemy trawienne – jest odkażająca, rozkurczowa i wiatropędna. Wyciągi z pietruszki działają moczopędnie, pomagają na obrzęki i stany zapalne dróg moczowych. Spożywanie pietruszki jest zalecane osobom z nadciśnieniem. Zawarty w niej potas dotlenia mózg, polepsza koncentrację i reguluje ciśnienie do prawidłowego poziomu. Pietruszka to przede wszystkim doskonałe źródło witaminy C. Jest też bogata w kwas foliowy, magnez, fosfor, wapń i żelazo. Korzeń i nać pietruszki zawierają też błonnik pokarmowy.

Pietruszka korzeniowa jest traktowana jako warzywo przyprawowe. Nadaje potrawom słodko-korzennego smaku. Jest składnikiem włoszczyzny, bez której nie obejdzie się przygotowanie np. rosołu. Pietruszka korzeniowa z własnej uprawy wyróżni się nie tylko intensywniejszym zapachem, ale i większym potencjałem leczniczym.