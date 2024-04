Motocykle dla początkujących kierowców – 5 polecanych modeli 25.04.2024 10:31 Pierwszy motocykl to ważna chwila w życiu kierowcy. Odpowiednio dobrana maszyna pozwoli bezpiecznie wejść w świat jednośladów i dostarczy dużo satysfakcji z pokonywania kilometrów. Aby pomóc w wyborze odpowiedniego modelu, przygotowaliśmy kilka wskazówek oraz wybraliśmy 5 ciekawych modeli dopasowanych do możliwości początkujących kierowców – zarówno tych, którzy mają już prawo jazdy kategorii A, jak i chcących zacząć od motocykla na kategorię B.

Pierwszy motocykl – jak ugryźć ten temat?

Przed zakupem motocykla trzeba oczywiście nabyć odpowiednie uprawnienia do jazdy. Kierowcy, którzy od minimum 3 lat mają prawo jazdy kategorii B, mogą poruszać się w Polsce motocyklami o pojemności do 125 cm3. Warto pamiętać o tym, że takie jednoślady bez problemów osiągają prędkości powyżej 100 km/h. Dlatego osoby, które nie czują się jeszcze wystarczająco pewnie, powinny mimo wszystko rozpocząć od kursu na prawo jazdy kategorii A.

Kierowcy, którzy chcą kupić pierwszy motocykl, ale zdobyli już całkiem sporo doświadczenia w jeździe, również powinni zacząć od kursu na motocyklowe prawo jazdy. W wielu przypadkach dysponują oni umiejętnościami pozwalającymi zacząć przygodę od większej pojemności niż 125 cm3.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu motocykla

Kupując motocykl, nie należy podejmować pochopnych decyzji. Przed wizytą w salonach sprzedaży czy oględzinami używanego motocykla rozsądnie jest poszukać wśród znajomych doświadczonego motocyklisty. Być może podzieli się jakąś cenną radą, a najlepiej, jeżeli zgodzi nam towarzyszyć w trakcie zakupu.

W motocyklach z drugiej ręki należy zwracać uwagę przede wszystkim na stan techniczny. Dlatego warto, aby oglądanym egzemplarzom przyjrzał się ktoś z doświadczeniem. Oczywiście należy liczyć się z tym, że ich kondycja może wymagać pewnego wkładu finansowego. Dobrze jest więc przed oględzinami motocykla poznać ceny serwisu podstawowych układów, jak napęd, hamulce, czy zawieszenie, a także sprawdzić koszt zakupu nowych opon. Ceny opon motocyklowych można wygodnie porównać na https://www.sklepopon.com/opony-motocyklowe. Ta wiedza przyda się podczas negocjacji – jeżeli będziemy w stanie oszacować wydatki, których motocykl będzie wymagał po zakupie, możemy skuteczniej zbić cenę.

Pięć propozycji dla początkujących motocyklistów

Yamaha YZF-R125

Yamaha YZF-R125 to jeden z najbardziej powszechnych w naszym kraju sportowych modeli o pojemności 125 cm3. Motocykl zapracował na swoją popularność niską awaryjnością, niewygórowaną ceną i osiągami – jest uznawany za jeden z najszybszych w swojej klasie. Ponadto wygląda jak rasowy ścigacz i stanowi bardzo dobry wybór dla początkujących miłośników sportowych jednośladów.

Honda Shadow VT 125

Honda Shadow VT 125 to częsty wybór wysokich kierowców, którzy poszukują motocykla na początek. Duże motocykle wiążą się często z mocnymi silnikami, mogącymi sprawiać problemy początkującym. Ten model może natomiast zapewnić wygodę nawet osobom o wzroście przekraczającym 190 cm, a jego parametry są odpowiednie, aby doskonalić umiejętności na początku przygody.

BMW GS 310

BMW GS 310 jest propozycją dla tych, którzy zdobyli już prawo jazdy kategorii A i szukają pierwszego motocykla turystycznego. Model stworzono przede wszystkim do jazdy po mieście i jego okolicach, ale dobrze sprawdza się także w trakcie nieco dalszych wyjazdów. Dzięki temu jest wyjątkowo uniwersalnym wyborem. To zwrotny motocykl, który pozwoli zdobyć umiejętności i wprawić się przed jazdą cięższymi modelami turystycznymi.

Junak SC 300

Junak SC 300 nawiązuje swoim stylem do klasycznych motocykli typu scrambler. Jednocześnie jego design jest nowoczesny i z pewnością przypadnie do gustu osobom przywiązującym wagę do estetyki. Ten model jest wskazywany jako dobra propozycja dla osób, które wcześniej jeździły jednośladem o pojemności 125 cm3 i szukają pierwszego motocykla po zrobieniu prawa jazdy kategorii A do jazdy miejskiej i okołomiejskiej.

Kawasaki Versys-X 300

Kawasaki Versys-X 300 to propozycja na początek przygody z motocyklami turystycznymi typu enduro. Ten model dobrze sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i w lekkich warunkach terenowych – na drogach polnych czy szutrowych. Jednocześnie jest lekki i pozostaje przystępny w prowadzeniu dla początkujących motocyklistów.