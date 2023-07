Budowa elektrowni atomowej z udziałem firmy z Siedlec? Mostostal brany pod uwagę Beata Głozak 06.07.2023 13:41 Siedlecka firma zajmująca się wytwarzaniem konstrukcji stalowych, może mieć swój udział w budowie pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Chodzi o Mostostal Siedlce, która na obecnym etapie została audytowana do wybudowania pierwszych elektrowni w kraju. — Mogę powiedzieć, że jesteśmy w grze jeżeli chodzi o prefabrykację konstrukcji stalowej na potrzeby elektrowni atomowej — mówi prezes siedleckiej spółki Tomasz Hapunowicz.

Mostostal Siedlce z udziałem przy budowie elektrowni jądrowej? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Mostostal Siedlce Facebook)

Mostostal Siedlce może mieć swój udział w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Całością budowy koordynuje właściciel, czyli grupa kapitałowa Polimex-Mostostal. Z kolei Mostostal Siedlce, która wytwarza konstrukcje stalowe, jest brana pod uwagę jako firma współpracująca przy budowie elektrowni jądrowej.

— Mogę powiedzieć, że jesteśmy w grze jeżeli chodzi o prefabrykację konstrukcji stalowej na potrzeby elektrowni atomowej. Na tym etapie jesteśmy audytowani przez firmy, które zostały wyłonione do wybudowania tych pierwszych ogłoszonych przez rząd elektrowni atomowych — mówi prezes siedleckiej spółki Tomasz Hapunowicz.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powstanie na Pomorzu. Zaprojektowaniem i budową zajmie się konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel.

Mostostal Siedlce należy do europejskiej czołówki producentów konstrukcji stalowych. To on zapewnił materiał do budowy muru na granicy polsko-białoruskiej.

