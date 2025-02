Coraz więcej nowych mieszkań w Siedlcach. Wzrost o ponad 140 proc. Beata Głozak 10.02.2025 07:34 Siedlce ewenementem w województwie mazowieckim – tylko tam w ubiegłym roku do użytku oddano więcej nowych mieszkań niż w 2023. Wzrost jest duży, bo o ponad 140 procent. – Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 61,1 metra kwadratowego – mówi rzecznik GUS w Warszawie Marcin Kałuski.

Ponad 140 proc. wzrost oddanych mieszkań zanotowały Siedlce. Jak mówi rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, łącznie na sprzedaż wystawiono 663 nowych lokali.

– Najwięcej było mieszkań wybudowanych przez deweloperów – 87,3 proc. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wyniosła 61,1 metra kwadratowego – podaj Marcin Kałuski.

To więcej niż w ponad dwa razy większym Radomiu. Inwestycje w rynek nieruchomości widzą również sami mieszkańcy Siedlec.

Na Mazowszu – według danych GUS – w minionym roku oddano do użytku 38 tysięcy 412 nowych mieszkań. To spadek o niecałe 12 procent w porównaniu do roku 2023. Najmniej lokali oddano w Ostrołęce – 185.

