Będzie przebudowa głównego wjazdu do Siedlec. Od kiedy utrudnienia? Olga Kwaśniewska 08.01.2025 13:48 Koniec z dziurami i nierównościami. Będzie przebudowa ulic Partyzantów i Garwolińskiej w Siedlcach między skrzyżowaniami z Dreszera i Artyleryjską. Chociaż prace potrwają długo, miasto obiecuje, że z utrudnieniami kierowcy będą musieli się liczyć głównie w okresie wakacyjnym.

Będzie przebudowa ulic Partyzantów i Garwolińskiej w Siedlcach między skrzyżowaniami z Dreszera i Artyleryjską (autor: Mapy Google)

Główny wjazd do Siedlec zostanie zmodernizowany. Przebudowane zostaną ulice Partyzantów i Garwolińska między skrzyżowaniami z Dreszera i Artyleryjską. Pojawi się także nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

– W ramach tych prac będzie kompleksowa przebudowa jezdni, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, ścieżki dla pieszych z jednej strony. Prace przewidujemy do końca listopada. Obecnie ustalamy harmonogram z wykonawcą. Staramy się ustalić, aby ten główny zakres prac odbywał się w okresie letnim – mówi prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

Pierwsze roboty ruszą wiosną. Kierowcy głównych utrudnień powinni spodziewać się w wakacje.

– W pierwszym etapie wykonywane będą prace poza jezdnią, czyli takie, które da się zrobić bez ograniczania ruchu samochodów na tym ciągu. A takie prace, które będą wymagały zamknięcia drogi, planujemy na lipiec i sierpień – tłumaczy prezydent.

Utrudnień będzie dużo, bo to główny wjazd do Siedlec od południowego zachodu. Koszt przebudowy to ponad 6,2 mln zł.

W ramach tzw. przebudowy dróg wojskowych w tym roku powinny także ruszyć prace na dalszym odcinku Garwolińskiej do wylotu z miasta i dalej, w stronę zjazdu na obwodnicę.

