Region siedlecki ze wsparciem Mazowsza. Na inwestycje przeznaczono ponad 176 mln zł

Ponad 176 milionów złotych z budżetu Mazowsza trafi do regionu siedleckiego na inwestycje. Dzięki wsparciu sejmiku w tym roku zostanie zakupiony sprzęt do diagnostyki obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Rozbudowana zostanie również droga z Sokołowa Podlaskiego do Kosowa Lackiego. Dodatkowo ponad 912 milionów złotych zarezerwowano na lokalne programy wsparcia.