Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Mieszkańcy gm. Zbuczyn mogą składać wnioski Aneta Borkowska 13.05.2024 20:21 Są pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Zbuczyn. Można już składać wnioski o dofinansowanie. — Program ten jest dla nas po prostu koniecznością — mówi wójt Hubert Pasiak. Samorząd na ten cel przygotował w tym roku 200 tysięcy złotych. Ze względu na duże zainteresowanie, kwota zostanie zwiększona. Wnioski można składać w urzędzie gminy.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w gm. Zbuczyn (autor: GOV/zdjęcie ilustracyjne)

Mieszkańcy gminy Zbuczyn mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni. Samorząd oferuje wsparcie do 8 tysięcy złotych, czyli mniej więcej połowę kosztów inwestycji.

— W wielu miejscowościach jeszcze nie mamy kanalizacji i w wielu miejscowościach w najbliższym czasie tej kanalizacji nie będzie. Jedną z opcji jest to, że jeżeli w ciągu najbliższych dwóch lat samorząd nie planuje budowy sieci kanalizacyjnej w danym miejscu, to oferujemy wsparcie do ośmiu tysięcy złotych, to jest mniej więcej połowa kosztów — wyjaśnia wójt Hubert Pasiak.

Ze względu na duże zainteresowanie, kwota zostanie zwiększona.

— Już widzimy, że zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie obawiają się, że nie wystarczy środków, więc składają wioski „kto pierwszy, ten lepszy”. To nie ma żadnego znaczenia. Mamy przewidziane 200 tysięcy złotych na ten cel w tym roku. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowanie będzie znacznie większe, więc podniesiemy kwotę. Będzie o tym głosowała nowa rada — mówi Pasiak.

Wnioski można składać w urzędzie gminy Zbuczyn. Tam też mieszkańcy otrzymają wszystkie szczegóły dotyczące programu.

