Kolejna akcja zarybiania Narwi. 2 tys. sztuk narybku sandacza trafiło do rzeki Alicja Śmiecińska 12.05.2024 17:29 Narew została zarybiona. Na razie do rzeki trafiło około 2 tysięcy sztuk narybku sandacza. W kolejnych planowanych na koniec maja akcjach pojawi się kleń, a w czerwcu szczupak.

Kolejna akcja zarybiania Narwi. 2 tys. sztuk narybku sandacza trafiło do rzeki (autor: FB/Koło PZW nr 38 Narew Ostrołęka)

2 tysiące sztuk narybku sandacza trafiło do Narwi. To kolejna akcja zarybiania rzeki przez Polski Związek Wędkarski. Ryby wpuszczono w kilku rejonach Mazowsza, gdzie narybek będzie miał szansę osiągnąć rozmiary pozwalające na legalny połów.

– Wypuściliśmy około 100 kg odchowanego narybku tego drapieżnika – mówi prezes koła wędkarskiego Polskiego Związku Wędkarskiego Narew 38, Andrzej Raszkiewicz.

– To jest kroczek sandacza. Bardzo fajna ryba. Tego sandacza było około 2 tysiące sztuk. To był już odchowany kroczek wielkości od 8 do 12 centymetrów. Niektóre były nawet 15 centymetrowe czyli takie ryby, które się szybciej asymilują w środowisku. Rybę rozwieźliśmy po rzece punktowo. W przypadku większych sztuk liczymy na to, że tej ryby do dorosłości będzie więcej – przekazał Raszkiewicz.

Kolejne zarybianie Narwi planowane jest na koniec maja, do rzeki trafi kleń, a w czerwcu szczupak.