Będzie nowy most na Narwi w Teodorowie w powiecie ostrołęckim Katarzyna Piórkowska 01.02.2023 14:54 Trwa przetarg na wybór wykonawcy mostu w powiecie ostrołęckim .To niezwykle ważna inwestycja i długo wyczekiwana przez mieszkańców. Miasto i okolice są zakorkowane, a tranzyt odbywa się przez most prowadzący do centru.

Powstanie most na Narwi (autor: Wikimedia)

Przeprawa, która będzie częścią obwodnicy Ostrołęki, połączy w 2025 roku drogę krajową 61 w Teodorowie z drogą powiatową w miejscowości Łęg Przedmiejski w gminie Lelis - mówi starosta ostrołęcki - Stanisław Kubeł.

- Most będzie miał rozpiętość około 400 metrów. Przy okazji budowy mostu przewidziana jest budowa 4- kilometrowej drogi dojazdowej. Będzie to jezdnia zabezpieczająca ruch dwustronny samochodów, a także 3-metrowa ścieżka dla pieszych i rowerzystów oddzielona od pasa jezdni. Most będzie bez ograniczeń tonażowych, to jest bardzo ważne - opisuje starosta.

Zainteresowanie przetargiem jest bardzo duże. Ostrołęckie starostwo czeka na oferty do 23 lutego. Przeprawa będzie kosztowała ponad 120 mln. zł. Budowę współfinansują GDDKiA, województwo mazowieckie i powiat ostrołęcki.

