Multiteka, ogród astronomiczny i nowe boisko. Znamy zwycięskie projekty BO [LISTA] Olga Kwaśniewska 15.05.2023 12:48 18 projektów wybrano w budżecie obywatelskim Siedlec, a wśród nich m.in. nowe chodniki, nowe oświetlenia uliczne, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 czy ogród astronomiczny. W tym roku zagłosowała rekordowa liczba 17 tys. mieszkańców. Na realizację zadań samorząd przeznaczy ponad 4 miliony złotych.

Budżet obywatelski w Siedlcach (autor: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach)

18 spośród 56 projektów wybrano w budżecie obywatelskim w Siedlcach. W głosowaniu wzięło udział 17 tysięcy mieszkańców – to rekord, jeśli chodzi o liczbę głosujących.

O tym, co się stanie, gdy wybrany projekt przekroczy ustalony budżet, mówi zastępca skarbnika Siedlce Grzegorz Kołodziejak.

— Zostanie przedstawionych i zarekomendowanych do realizacji 18 projektów, 17, które zdobyły największą liczbę głosów, zmieściły się w budżecie. Po nich zostały jeszcze wolne pieniądze, 176 tysięcy. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, jeżeli następny projekt z największą liczbą głosów przekracza tę kwotę, to musimy się przesuwać, aż dotrzemy do projektu z największą liczbą głosów, który się mieści w danej kwocie — mówi Kołodziejak.

Jakie projekty zwyciężyły w BO Siedlce?

Multiteka (czyli mulitmedia dla uczniów), budowa chodnika przy ulicy Gospodarczej, wiaty do grillowania nad zalewem, dokumentacja dla hali sportowej przy IV LO czy oświetlenie Artyleryjskiej – to jedne z najpopularniejszych inicjatyw wybranych podczas głosowania.

— Budowa chodnika przy ulicy Gospodarczej, budowa nawierzchni ulicy księdza Obrębskiego, przebudowa ulicy Liliowej, wykonanie oświetlania ulicy Artyleryjskiej na odcinku od Okopowej do Leśnej, remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5, utwardzenie ulicy Ganiewskiego, aktualizacja dokumentacji, budowa twardej nawierzchni ulicy generała Maczka, Multiteka — informuje Kołodziejak.

Poza tymi projektami na liście znalazły się także ogród astronomiczny przy I LO, budowa ścieżki rowerowej przy Kazimierzowskiej czy wiata do grillowania nad zalewem.

Budżet przeznaczony na realizację projektów wynosi 4,3 mln zł. Zostaną one zrealizowane w przyszłym roku.

Lista wygranych projektów dostępna jest na stronie urzędu.

