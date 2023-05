Radni w Siedlcach po nadzwyczajnej sesji: Znowu uniknęliśmy katastrofy Beata Głozak 12.05.2023 18:54 Znowu uniknęliśmy katastrofy – tak radni z Siedlce komentowali nadzwyczajną sesję rady miasta, którą na dzisiejsze popołudnie zwołał prezydent. – Musieliśmy do poniedziałku przyjąć zmiany w projekcie budżetu narzucone przez Regionalną Izbę Obrachunkową – tłumaczy radny Mariusz Dobiajński.

Sesja Rady Miasta w Siedlcach (autor: RDC)

Było o włos od katastrofy – uważają siedleccy radni, którzy do poniedziałku muszą przyjąć zmiany w projekcie budżetu.

– Cała ta kadencja odbywa się pod hasłem „deadline'u”, czyli albo podejmiemy decyzję, która coś uratuje, albo nie podejmiemy decyzji i musimy się liczyć z poważnymi konsekwencjami – mówi Mariusz Dobijański.

Chodzi o 10,5 miliona złotych, których samorządowi zabrakło po stronie dochodów. RIO nakazała miastu zbilansowanie budżetu.

Skarbnik miasta Kazimierz Paryła dodaje, że trzeba teraz wprowadzić cięcia na tę kwotę.

– Obcinamy wynagrodzenia w urzędzie, dotacje do Agencji Rozwoju Miasta, tak zwane rekompensaty dla MPK, które może również dostać w roku następnym, gdyby nie udało się to naprawić do końca tego roku – mówi skarbnik.

Ostatecznie radni po niemal 4-godzinnej dyskusji przegłosowali zmiany.

Gdyby tego nie zrobili, unieważniona byłaby marcowa uchwała budżetowa. To z kolei zatrzymałoby trwające już inwestycje.

