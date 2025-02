Plac zabaw wewnątrz bloku? To będzie pierwszy taki budynek w mieście

Pierwszy taki blok, wewnątrz którego będzie plac zabaw, może powstać w Siedlcach. Deweloper chce go wybudować na mocy specustawy mieszkaniowej. Miałby powstać przy ul. Cmentarnej na terenie po domu dziecka. Teraz mieszkańcy mają czas do połowy lutego na składanie swoich uwag odnośnie do tego pomysłu.