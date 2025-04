Siedlce „przez przypadek” oszczędziły 2 mln zł na odśnieżaniu dróg

Ponad dwa miliony złotych zaoszczędziły Siedlce na akcji zimowego utrzymania dróg. I to „przez przypadek”. Samorząd, choć rozstrzygnął przetarg na akcję, nie mógł podpisać umowy, bo firmy, które brały w nim udział skarżyły się do Krajowej Izby Odwoławczej. - Ostatecznie zamówienie poszło w trybie awaryjnym z wolnej ręki co okazało się finansowo znacznie korzystniejsze – przyznaje wiceprezydent Maciej Nowak.