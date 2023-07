Dziury w ziemi w centrum Siedlec. W fontannę wjechał food truck Beata Głozak 03.07.2023 18:55 Multimedialna fontanna na placu Sikorskiego w Siedlcach nieczynna do odwołania. Została zniszczona podczas imprezy zorganizowanej przez zewnętrzną firmę. Na obiekt wjechał... food truck.

Fontanna w centrum Siedlec nieczynna. Wjechał w nią food truck (autor: RDC)

Fontanna w Siedlcach zniszczona po imprezie zorganizowanej przez zewnętrzną firmę. Zepsute są płyty i podpory podtrzymujące po tym, jak w instalację wjechał food truck.

– Czekamy na rzeczoznawcę - mówi prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Paweł Truszkowski. - Mam nadzieję, że to jak najszybciej ruszy, a my w międzyczasie już wykonaliśmy wiele telefonów, żeby materiały, które są niezbędne do naprawy, jak najszybciej zgromadzić, żeby z chwilą, kiedy rzeczoznawca opisze w protokole, co tam jest zniszczone, żebyśmy od razu przystąpili do naprawy. Naprawa nie powinna trwać długo - tłumaczy.



Miasto nie poniesie jednak kosztów naprawy.

– Za szkody zapłaci organizator – zapewnia Truszkowski. - Od samego początku, jak ta fontanna została oddana do użytkowania, firmy, podmioty, które chcą wynająć plac Sikorskiego, mają wpisane w umowy po pierwsze gdzie i czy można jeździć, że absolutnie na terenie fontann jeździć nie można. Mało tego, od każdego podmiotu wymagamy posiadania polisy OC, więc wszelkie szkody będą pokryte przez firmę, która dopuści się takiego zaniedbania - wyjaśnia.



Kierowca, który najechał food truckiem na fontannę, nie miał prawa jazdy. Instalacja nie ma nawet roku.

