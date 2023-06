Zalew Muchawka będzie miał nowe molo. „Wybudujemy pomost na pływakach” Beata Głozak 28.06.2023 16:19 Nowe molo powstanie nad zalewem Muchawka w Siedlcach. Stare i zniszczone, które jest tam obecnie, ma zniknąć w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a jego miejsce zajmie nowy obiekt. – Będzie to pływający pomost na pływakach – mówi Dariusz Godlewski z ratusza.

Będzie nowe molo nad zalewem nad Muchawką (autor: UM Siedlce)

Nad siedleckim zalewem Muchawka powstanie nowe molo. Miasto we wrześniu planuje ogłosić przetarg w formule „projektuj i wybuduj”.

– Będzie to pływający pomost na pływakach, 30 na 50 metrów szerokości. To też zależy od środków finansowych, które uda nam się zebrać. Planujemy to zrobić z dużym zadaszonym stanowiskiem dla ratowników na środku pomostu już od strony wody – mówi naczelnik wydziału programów rozwojowych Dariusz Godlewski.

Szacunkowy koszt nowego pomostu do ok. 800 tys. zł, z czego 300 tys. miasto otrzymało już w ramach dofinansowania z urzędu marszałkowskiego.

Inwestycja jest konieczna, ponieważ pomost w miniony weekend trzeba było zamknąć po tym, jak pękło kilka spróchniałych desek. Po ich wymianie obiekt ponownie otworzono.

