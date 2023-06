Dziś oficjalne otwarcie parku „Aleksandria” w Siedlcach [PROGRAM] Aneta Borkowska 24.06.2023 10:32 Na to wydarzenie czekają już chyba wszyscy siedlczanie. Dziś oficjalne otwarcie parku Aleksandria. Na początek „Piknik u Księżnej Ogińskiej”, a później koncert, inscenizacja taneczna i wystawa fotografii.

Dziś oficjalne otwarcie parku „Aleksandria” w Siedlcach (autor: UM Siedlce)

Już o 12.30 siedlczanie będą mogli wejść do odnowionego zabytkowego parku Aleksandria. Bramy zostaną otwarte po półtorarocznej przerwie. Tyle trwała rewitalizacja całego kompleksu zwanego zielonymi płucami miasta.

- Kochani, mamy to. Jest park, kilkadziesiąt lat oczekiwań. Dzisiaj jestem szczęśliwy. Przepiękny park, promenada, budynek z salą zabaw dla dzieci, plac zabaw. Mamy historyczny mostek, trzy fontanny, rzeźby. To co najważniejsze - mamy ławeczkę z Księżną Ogińską - zaprasza prezydent Siedlec Andrzej Sitnik.



Inwestycja pochłonęła prawie 16 mln złotych.

Oficjalne otwarcie „Aleksandrii” rozpocznie się o godz. 16, ale już od 13 zaplanowano gry, zabawy i animacje dla dzieci, czyli „Piknik u Księżnej Ogińskiej”.

- Zapraszamy szczególnie najmłodszych, bo będzie się działo - mówi Sebastian Gumiński z Miejskiego Ośrodka Kultury. - Będą tańce animacyjne, modelowanie balonów, teatr baniek mydlanych, gry, zabawy, iluzje, kącik malowania buzi i włosów, pokazy szczudlarzy w efektownych kostiumach i maskach oraz alejkowe spotkania z postaciami z epoki. A o 15 w budynku Ogródka Jordanowskiego odbędzie się prelekcja Piotra Ługowskiego pt. „Aleksandria - sentymentalny park Aleksandry Ogińskiej na przestrzeni dziejów” - zachęca.





- Od 16 druga część wydarzenia dla tych już nieco starszych - dodaje Gumiński. - Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Joanny Różewskiej i Orkiestry Kameralnej „Aleksandria” pod kierownictwem Szymona Teleckiego. Będzie też inscenizacja taneczna „Z wizytą u Księżnej Aleksandry” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”. Będzie też wystawa fotografii archiwalnej ze zbiorów Muzeum Regionalnego pt. „Historyczny spacer po parkowych alejach” - mówi.





Z kolei w niedzielę do parku zaprasza Agencja Rozwoju Miasta na wydarzenia sportowe. Będą pokazy i warsztaty rolkarskie, joga na trawie, slow jogging oraz zumba. To od godziny 11. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Czytaj też: Przystanek kolejowy w Mordach wyremontowany