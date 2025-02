„Dziura na dziurze”. Po ponad 40 latach ulica Terespolska przejdzie remont RDC 17.02.2025 18:09 Po ponad 40 latach ulica Terespolska w Siedlcach wreszcie przejdzie remont. Nie będą to jednak kompleksowe prace, a głównie wymiana nawierzchni. — Będziemy dążyli do tego, aby ta droga była cały czas przejezdna — powiedział prezydent miasta Tomasz Hapunowicz. Wykonawca będzie mieć siedem miesięcy na przeprowadzenie prac.

Ulica Terespolska przejdzie remont (autor: RDC)

Ulica Terespolska w Siedlcach po ponad 40 latach zostanie wyremontowana. Półtorakilometrowy odcinek straszy dziurami, ale w tym roku doczeka się przebudowy.

Prezydent miasta Tomasz Hapunowicz przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że nie będą to jednak kompleksowe prace, a głównie wymiana nawierzchni.

— To frezowanie, dwie warstwy asfaltu, nowe oznakowanie, czyszczenie rowów. Zakres tych prac jest naprawdę nieskomplikowany. Spodziewamy się, że firma, z którą dzisiaj podpisaliśmy umowę, może to zadanie zrealizować w ciągu kilku dni. Więc tu nie spodziewamy się większych zamknięć tej drogi. Będziemy dążyli do tego, aby ta droga była cały czas przejezdna — poinformował Hapunowicz.

Zapowiadane prace cieszą mieszkańców miasta.

— Ulica w strasznym jest stanie. Dobrze, że wreszcie ktoś o tym pomyślał — powiedziała jedna z mieszkanek Siedlec. — Dziura na dziurze, podskakuje wszystko — dodała druga siedlczanka.

Koszt wymiany nawierzchni to około półtora miliona złotych. Wykonawca będzie mieć siedem miesięcy na przeprowadzenie prac. Najpóźniej mają odbyć się w wakacje. W ich czasie ulica pozostanie przejezdna.

Czytaj też: Ptasie odchody problemem w parku w Siedlcach. Miasto chce płoszyć gawrony