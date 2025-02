Ptasie odchody problemem w parku w Siedlcach. Miasto chce płoszyć gawrony Beata Głozak 12.02.2025 21:18 Chcemy uzyskać zgodę na płoszenie ptaków w parku Aleksandria - mówi Małgorzata Jaszczuk z referatu ochrony środowiska siedleckiego ratusza. Zabytkowy park miejski w Siedlcach boryka się z problemem ptasich odchodów. Wiele ławeczek pokrytych jest nimi prawie całkowicie. - To bardzo denerwujące i bardzo irytujące - usłyszała od spacerowiczki nasza reporterka.

Ptasie odchody problemem w parku w Siedlcach. Miasto chce płoszyć gawrony (autor: RDC)

Brudny problem zabytkowego parku miejskiego Aleksandria w Siedlcach. Wiele ławeczek przykrywa gruba warstwa ptasich odchodów.

O tej porze ptaki z parku były zwyczajowo już płoszone przez sokolników, ale w tym roku problem pojawił się później.

- Żeby płoszyć trzeba mieć zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ze względu na to, że gawronów w styczniu w ogóle nie było, one pojawiły się dopiero tydzień temu, to dopiero mamy teraz podstawy, żeby wystąpić o zgodę na płoszenie gawronów metodą sokolniczą. Chcemy wystąpić i uzyskać taką zgodę na płoszenie - mówi Małgorzata Jaszczuk z referatu ochrony środowiska siedleckiego ratusza.



Parkiem zarządza Agencja Rozwoju Miasta Siedlce, która zatrudnia osoby do utrzymania porządku w tym miejscu, ale nawet one nie nadążają ze sprzątaniem.

