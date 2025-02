Osiem wniosków o zlikwidowanie szkół na Mazowszu. „Główny powód to demografia”

Osiem wniosków w sprawie likwidacji szkół na Mazowszu wpłynęło do Kuratorium Oświaty w Warszawie. Połowa z nich to placówki w regionie radomskim. – odstawowy powód zamiaru likwidacji wskazywany przez samorząd to demografia, czyli mała liczba dzieci uczęszczających do szkoły, a w niektórych przypadkach zły stan techniczny budynku – mówi rzecznik kuratorium Andrzej Kulmatycki.