Szkoła w Dzierżanowie nie zostanie zlikwidowana? Jest decyzja kuratorium

Zaskakująca decyzja w sprawie szkoły w Dzierżanowie w gminie Mała Wieś w powiecie płockim – mała liczba uczniów i zbyt wysokie koszty utrzymania nie przekonały kuratorium oświaty do zamknięcia placówki. – Według kuratorium te dzieci przebywają w takiej małej społeczności, że gdyby trafił do dużej szkoły, nie każde z nich dobrze by to zniosło – mówi wójt gminy.