Mazowsze gotowe na ferie zimowe. Powołany został sztab bezpieczeństwa Adrian Pieczka 22.01.2025 15:06 Na Mazowszu powołano sztab bezpieczeństwa w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w regionie. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży. Jednym z omówionych wątków było bezpieczeństwo na drogach. Ponadto zweryfikowano już ponad tysiąc organizatorów wypoczynku.

Na Mazowszu powołano sztab bezpieczeństwa. (autor: RDC)

Za półtora tygodnia na Mazowszu rozpoczną się ferie zimowe. Z tego względu powołany został sztab bezpieczeństwa. W jego skład wchodzi urząd wojewódzki, a także służby i inspekcje. Celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla dzieci i młodzieży.

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski informuje, że jednym z omówionych wątków było bezpieczeństwo na drogach.

— Zarówno ze strony policji jak i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, który w odpowiedzialności ma m.in. kontrolę i weryfikację autokarów, którymi poruszają się dzieci i młodzież. One już dzisiaj przejeżdżają przecież przez Mazowsze, no bo ferie się rozpoczęły. Dodatkowo punkt na Torwarze, który kontroluje autokary do 31 stycznia. Można na Torwar przyjechać i policja wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego dokonają takiej weryfikacji — mówi Frankowski.

Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska dodaje, że zweryfikowano już ponad tysiąc organizatorów wypoczynku.

— To są takie najbardziej podstawowe informacje, czyli liczba dzieci, liczba wychowawców, czy obiekt spełnia warunki pod względem przeciwpożarowym, sanitarnym. Już od jakiegoś czasu zwracamy uwagę na to, żeby każdy wychowawca miał informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz był sprawdzony w rejestrach sprawców na tle przestępstw seksualnych — informuje Krzyżanowska.

Wszystkie informacje o bezpiecznym wypoczynku można znaleźć na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Ferie na Mazowszu potrwają od 3 do 16 lutego.

Czytaj też: Sławek Uniatowski gwiazdą gali Sportowca Roku 2024 na Mazowszu w RDC