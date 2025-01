Sławek Uniatowski gwiazdą gali Sportowca Roku 2024 na Mazowszu w RDC Cyryl Skiba 20.01.2025 15:28 Sławek Uniatowski muzyczną gwiazdą RDC. Już we wtorek 28.01. swoim występem uświetni wielką uroczystość na naszej antenie - galę Sportowca Roku 2024 na Mazowszu, która odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. - Zaśpiewam coś Franka Sinatry, ale nie tylko - zapowiadał wokalista na naszej antenie.

Sławek Uniatowski (autor: RDC)

Sławek Uniatowski wystąpi podczas gali Sportowca Roku 2024 na Mazowszu. Ta odbędzie się już we wtorek 28 stycznia 2025 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej. Transmisja z wydarzenia na naszej antenie.

Wokalista był dziś naszym gościem. W audycji „Południe RDC” mówił o swojej najnowszej płycie „Uniatowski”. To taneczny album, ale też z urzekającym balladami i ze szczyptą dobrego humoru. Wszystko utrzymane w duchu lat 70. i 80.

Artysta wziął sprawy w swoje ręce i samodzielnie zaaranżował oraz wyprodukował nowy album. Podczas wywiadu w audycji „Południe z RDC” wymieniał swoje inspiracje.

- Ufam sobie i lubię brać sprawy w swoje ręce, bo wiem, że wtedy będzie już wszystko na mnie i nie będę miał na kogo zrzucić i to będzie po prostu moje. Morricone na pewno, Disney też, Badalamenti. No na pewno Zimmer, Sting, Quincy, David Foster. Wszystko to, co jest dobre. Na czym ja się wychowywałem - mówił.





Sławek Uniatowski zapowiedział też, co usłyszymy na zbliżającej się gali Polskiego Radia RDC.

- To powiem, że to nasza wspólna decyzja. Podzieliliśmy decyzję, żeby na początku zaśpiewać coś Franka, a potem już coś z nowej płyty. Więc zaśpiewam coś Franka Sinatry. Bardzo Państwa zapraszam - mówił wokalista.



Sławek Uniatowski w 2005 roku był uczestnikiem telewizyjnego talent show „Idol”. Dotarł do finału, zajął drugie miejsce. W 2008 roku założył zespół Uniatowski Project. Angażował się w różne projekty muzyczne, można go było posłuchać na różnych festiwalach. Współpracował z Marylą Rodowicz czy Zbigniewem Wodeckim.

W 2018 roku artysta wydał swoją pierwszą płytę pt. „Metamorphosis”. Wydawnictwo promował singiel „Każdemu wolno kochać”. Druga płyta pt. „Uniatowski”, ukazała się w październiku 2024 roku.

