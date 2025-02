Muzyczny Radar Pawła Bobrowskiego vol. 2 RDC 12.02.2025 15:47 Co dalej z filmową biografią Pharrella? Post Malone na nowym festiwalu w Polsce. Coraz bogatszy skład Mystic Festival 2025. Zapraszamy na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

RDC

Pharrell Williams anuluje premierę musicalu biograficznego “Golden”

Pharrell Williams zdecydował o bezterminowym wstrzymaniu premiery swojego musicalu biograficznego „Golden”, reżyserowanego przez Michela Gondry’ego. Film, który miał ukazać się 5 maja, napotkał na trudności uniemożliwiające realizację pierwotnej wizji twórców.

Mimo ukończenia produkcji z udziałem gwiazd takich jak Halle Bailey, Missy Elliott, Janelle Monáe i Anderson .Paak, zdecydowano o rezygnacji z premiery. Film miał opowiadać o dzieciństwie Williamsa w Virginia Beach w latach 70. Universal Pictures, które sfinansowało projekt, poniesie około 20 milionów dolarów kosztów produkcji.

Williams i Gondry wyrazili wdzięczność dla wszystkich zaangażowanych i zasugerowali możliwość przyszłej współpracy z firmą Universal.

Florist ogłasza trasę koncertową i nowy utwór „Gloom Designs”

Zespół indie-folkowy Florist zapowiedział trasę koncertową po Ameryce Północnej w 2025 roku oraz podzielił się nowym utworem „Gloom Designs”, który zamyka nadchodzący album „Jellywish”.

Album, zawierający wcześniej wydane single „This Was a Gift” i „Have Heaven”, ukaże się 4 kwietnia nakładem Double Double Whammy. Trasa rozpocznie się 5 maja w Filadelfii i zakończy 31 maja w Nowym Jorku.

SZA udostępnia nowe utwory „Take You Down” i „PSA”

SZA, przygotowując się do wspólnej trasy z Kendrickiem Lamarem, wydała cztery nowe utwory: „Take You Down”, „PSA”, zaktualizowaną wersję „Joni” z udziałem Don Tolivera oraz „Open Arms (Just SZA)”. Utwory te zostały dodane do rozszerzonej wersji albumu „SOS Deluxe: Lana”, który ukazał się w grudniu. Album zawiera również nagrodzony Grammy utwór „Saturn” oraz „30 for 30”, współpracę z Lamarem. Kendrick Lamar oraz SZA w Warszawie zagrają 6 sierpnia.

BitterSweet Festival ogłasza kolejnych artystów

Organizatorzy BitterSweet Festival, który odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia w Poznaniu w Parku Cytadela, ogłosili nowych wykonawców. Do line-upu dołączyli m.in. Post Malone, Empire of the Sun, Natasha Bedingfield, Apashe & Brass Orchestra, Loreen, Marc Rebillet i Jan-Rapowanie.

Wcześniej potwierdzono występy Nelly Furtado, Hurts, Rag’n’Bone Man, Melanie C, Elli Eyre, Taco Hemingwaya i Salvatore Ganacciego.

Nowe zespoły na Mystic Festival 2025

Mystic Festival 2025, który odbędzie się w dniach 4-7 czerwca w Gdańsku, ogłosił kolejnych wykonawców.

Na scenie pojawią się m.in. Jinjer, Polaris, LANDMVRKS i Defects. Wcześniej potwierdzono występy takich zespołów jak King Diamond, Exodus, In Flames, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Covenant, Elder, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Dark Tranquility, Tiamat, Sepultura oraz Opeth.

Jennie z Blackpink zapowiada solowy album

Jennie, członkini k-popowej grupy Blackpink, ogłosiła plany wydania solowego albumu. Po sukcesie singla „Matra”, który zdobył szczyty list przebojów, artystka przygotowuje nowy materiał, nad którym pracowała przez 11 miesięcy. Album ma być osobistą, muzyczną podróżą Jennie.

Tyler, the Creator wydaje album „CHROMAKOPIA”

Tyler, the Creator niespodziewanie wydał swój siódmy album studyjny zatytułowany “CHROMAKOPIA”. Album, określany jako kompletny i wykraczający poza ramy gatunkowe, został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków. Gościnnie na płycie pojawiają się m.in. Daniel Caesar, ScHoolboy Q, Lil Wayne, Sexxy Red i GloRilla.

