Macy Gray na trzech koncertach w Polsce

Wokalistka R&B/soul, autorka piosenek i producentka Macy Gray ogłosiła pierwszą część swojej europejskiej trasy On How Life Is 25th Anniversary.

Trasa rozpocznie się 5 maja występem na Cheltenham Festival w Wielkiej Brytanii, po czym Macy zagra trzy wieczory w legendarnym londyńskim Ronnie Scott’s Jazz Club. Następnie odwiedzi m.in. Mediolan, Paryż, Zurych, Berlin, Amsterdam oraz trzy miasta w Polsce. Finał trasy odbędzie się 20 czerwca w Zagrzebiu.

Podczas trasy Macy Gray wykona w całości swój przełomowy album On How Life Is, zawierający takie utwory jak „I Try” i „Still”, a także inne hity ze swojej kariery.





07.06.2025 – BIELSKO-BIAŁA – Cavatina Hall

08.06.2025 – WARSZAWA – Klub Stodoła

09.06.2025 – ŁÓDŹ – Klub Wytwórnia

Sprzedaż rozpocznie się w piątek, 7 lutego na LiveNation.pl o godz. 10:00

O Artystce

Macy Gray to jedna z najbardziej charakterystycznych i cenionych artystek muzyki R&B i soulu. Jej niepowtarzalny, chropowaty głos, autentyczne teksty oraz odwaga w eksperymentowaniu z brzmieniami sprawiają, że od ponad dwóch dekad pozostaje wyjątkową postacią na światowej scenie muzycznej.

Debiutancki album On How Life Is (1999) uczynił ją międzynarodową gwiazdą, a singiel "I Try" przyniósł jej nagrodę GRAMMY® i miejsce w kanonie współczesnej muzyki. Z ponad 25 milionami sprzedanych płyt na koncie, Gray współpracowała z takimi artystami jak Bobby Brown, Ariana Grande i Galactic, nieustannie poszerzając swoje muzyczne horyzonty.

W 2023 roku ukazał się jej album The Reset, nagrany z zespołem The California Jet Club, który jest muzycznym komentarzem do współczesnego świata. W 2024 roku artystka powróciła z nowym singlem I AM, nagranym wspólnie z Big Freedią – pozytywnym, pełnym energii utworem o sile samoakceptacji i autentyczności.

