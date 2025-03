„Rana jest coraz mniejsza”. Tomasz Organek w Polskim Radiu RDC o muzyce, depresji i terapii Cyryl Skiba 26.03.2025 09:34 Jestem prawie pięćdziesięcioletnim facetem, inaczej już patrzę na świat, niż wtedy, gdy zaczynałem karierę – mówił na naszej antenie Tomasz Organek. Wokalista, autor tekstów piosenek oraz pisarz był gościem audycji Andrzeja Saramonowicza. – Świat pełen kultury jest dla mnie światem bezpiecznym – przyznał.

Tomasz Organek (autor: RDC)

Znakomity wokalista, autor tekstów piosenek oraz pisarz. Tomasz Organek udzielił szczerego wywiadu dla Polskiego Radia RDC. O swoich doświadczeniach i poglądach opowiedział w audycji Andrzeja Saramonowicza.

Tomasz Organek przyznał, że zmaga się z depresją i jest w trakcie leczenia.

– To jest takie ciągłe zmaganie się ze sobą i rozliczanie z przeszłego życia, które nie zawsze było jakieś takie dla mnie łaskawe. Jak człowiek jest dzieckiem, to nie umie sobie radzić z tymi wszystkimi emocjami, bo to jest za dużo dla niego. Ja po prostu z nimi ciągle jakoś muszę sobie dawać radę. Raz jest lepiej, raz gorzej. Teraz wydaje mi się, że trafiłem na fajną terapię – powiedział muzyk.

Organek zachęcał do tego, by korzystać z pomocy, prosić o nią i sięgać po dostępne terapie.

Gość RDC jest autorem książki „Teoria opanowania trwogi”, która ukazała się w 2019 roku. Na naszej antenie tłumaczył, jak realizuje tę teorię w praktyce.

- Ten świat, który sobie zbudowałem, czyli taki świat pełen kultury, już nie tylko osobistej i fizycznej, ale tej kultury, której doświadczamy w kontakcie z muzyką, z filmem, z teatrem, z literaturą oczywiście, ze sztuką, to jest dla mnie świat bezpieczny. Ja się w nim ostatnio bardzo mocno już tak zanurzyłem i bardzo mi tam dobrze. To jest troszeczkę takie akwarium, bo ono nas oddziela taką grubą szybą od codzienności, ale dla mnie to jest taki zdrowy eskapizm i sposób na życie w ogóle - mówił.



Sam o sobie Organek mówi, że gra „muzykę walczącą” - po to założył swój zespół, żeby śpiewać swoje rock'n'rollowe piosenki. Nie wyobraża sobie śpiewać cudzych tekstów.

- Dla mnie robienie muzyki bez pisania własnych tekstów jest takie trochę bez sensu, bo ja nie jestem jakimś wybitnym kompozytorem, ani wokalistą też. Ja po prostu jestem takim self-made manem, po prostu ja gram na gitarze, śpiewam, bo muszę, bo chcę, żebym to ja wykonywał te swoje autorskie opowieści, żeby to była pełna postać - tłumaczył.

Organek gra teraz trasę koncertową w formacie MTV Unplugged. W Warszawie wystąpi 14 kwietnia w Muzeum Historii Polski. Latem zobaczymy go na scenach Męskiego Grania.

