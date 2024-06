Dziś ostatnie lekcje, jutro koniec roku szkolnego. „Pamiętajmy o bezpieczeństwie” RDC 20.06.2024 06:18 Na ten dzień czekało ponad 740 tysięcy uczniów z Mazowsza — dziś ostatnie zajęcia w szkołach, jutro uroczyste zakończenie roku i długo wyczekiwane wakacje. Rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina w rozmowie z RDC, że warto się do tego czasu odpowiednio przygotować. O zasadach bezpieczeństwa również przypomina mazowiecka policja.

Już jutro zakończenie roku szkolnego (autor: Pexels/zdjęcie ilustracyjne)

To będą jedne z ostatnich zajęć lekcyjnych w tym roku szkolnym. Już jutro 740 tysięcy mazowieckich uczniów, po oficjalnych uroczystościach, rozpocznie wakacje.

Rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki podkreśla, że to ważny czas. Trzeba się przygotować — dodaje.

— Zawsze wracamy uwagę na to, aby to były wakacje nie tylko przyjemne, ale przede wszystkim bezpieczne, stąd też uczulamy rodziców na to, aby sprawdzali, czy ten wypoczynek, na który jadą dzieci, został zgłoszony do kuratora oświaty — mówi Kulmatycki.

Bezpieczny i zweryfikowany wypoczynek możemy sprawdzić na stronie wypoczynek.men.gov.pl.

Miejsca wypoczynku do kontroli

Mazowieckie Kuratorium Oświaty będzie kontrolowało miejsca wakacyjnego wypoczynku. Zgłoszonych zostało już prawie 3,5 tys. wyjazdów.

— Każdy wypoczynek musi być zarejestrowany w bazie — mówi Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska. — Są tam informacje dotyczące miejsca wypoczynku, rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry, spełniania przez obiekt warunków przeciwpożarowych, programu pracy z dziećmi oraz dostęp do opieki medycznej. Na chwilę obecną mamy zgłoszonych 3466 wypoczynków, a zatwierdzonych 2591 zgłoszeń — tłumaczy.

— Będziemy zwracać uwagę na działania profilaktyczne, które są podejmowane przez organizatorów — dodaje Krzyżanowska. — Wspólnie z panem Wojewodą wystosowaliśmy list do wszystkich organizatorów z prośbą, aby takie działania profilaktyczne, związane z uzależnieniami były poprowadzone podczas każdej formy wypoczynku i to będziemy chcieli później zbadać, w jaki sposób te działania były realizowane — mówi.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Policja przypomina o zasadach

Rozpoczynające się zaraz wakacje, to czas licznych wyjazdów. Mazowieccy policjanci przypominają, aby bez względu na to, gdzie i z kim planujemy spędzić ten okres, zadbać o bezpieczeństwo:

szczególną troską otoczmy w tym czasie nasze dzieci i młodzież, która, mając dużo wolnego czasu, a także różne pokusy, jest narażona na liczne niebezpieczeństwa

rozmawiajmy z dziećmi o zasadach bezpiecznego zachowania, dostosowując przekaz do charakteru miejsca, gdzie będzie spędzać wakacje (las, woda, góry, miejsce zamieszkania)

uczulmy na zagrożenia płynące z kontaktu z obcą osobą, sięgania po substancje psychoaktywne, czy zawierania nowych znajomości w sieci

zwracajmy szczególną uwagę na czas i sposób korzystania z urządzeń elektronicznych przez naszych milusińskich, rozmawiajmy z dziećmi o cyberzagrożeniach, w tym bezwzględnej zasadzie niepodawania w sieci swoich danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu

W zeszłym roku w wypadkach drogowych na terenie Mazowsza i Warszawy w okresie wakacyjnym zginęło 71 osób. Od 23 czerwca do 3 września 2023 roku w województwie doszło do 686 wypadków.

