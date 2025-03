Likwidacja szkół na Mazowszu. Jedenaście placówek zniknie z mapy regionu? Beata Głozak 05.03.2025 20:19 W najgorszym przypadku od nowego roku szkolnego z mapy naszego województwa może zniknąć jedenaście placówek — mówi rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki. W sprawie zamiaru likwidacji szkół na Mazowszu do kuratorium wpłynęło do końca lutego czternaście wniosków. Cztery z nich rozpatrzono pozytywnie, dwa negatywnie, a jeden został wycofany.

Rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki tłumaczy, że oznacza to, że w najgorszym przypadku od nowego roku szkolnego z mapy naszego województwa może zniknąć jedenaście placówek.

— Pozytywna opinia dotyczyła Publicznej Szkoły Podstawowej w Sołtykowie, gdzie w chwili obecnej jest zerowa liczba uczniów, Szkoły Filialnej w Bogucinie, gdzie również jest zerowa liczba uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Bartodziejach, gdzie było 17 uczniów bez perspektywy naboru — informuje Kulmatycki.

Pozytywną opinię wydano także w sprawie CXLVII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ul. Komorskiej w Warszawie.

Co z resztą szkół?

Sytuacja siedmiu innych szkół jest analizowana. Chodzi m.in. o Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie, gdzie jest zero uczniów.

— W trakcie procedowania jest również Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym, Szkoła Podstawowa w Malużynie, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Pawłowie, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Im. Pułkownika Dionizego Czachowskiego w Skłobach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kaszowie — wymienia Kulmatycki.

W dwóch przypadkach opinia kuratorium na temat zamiaru likwidacji szkoły była negatywna. Dotyczyło to Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w gminie Jadów w powiecie wołomińskim i Mąkosach Starych w gminie Jastrzębia w powiecie radomskim.

W przypadku szkoły branżowej w Nowym Mieście w powiecie płońskim wniosek z zamiarem likwidacji wycofano.

