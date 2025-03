Obycie z bronią konieczne? Samorządowcy o nauce strzelania w szkołach średnich Adam Abramiuk 25.03.2025 17:57 Każdy Polak powinien przejść obowiązkowe szkolenie i obyć się z bronią — stwierdzili w „Magazynie samorządowym” włodarze z Mazowsza. Burmistrzowie Mińska Mazowieckiego, Sierpca i Warki popierają naukę strzelania z broni dla uczniów klas licealnych. — Obyśmy nie mieli takiej sytuacji, żeby z tego korzystać — dodał Jarosław Perzyński.

Magazyn samorządowy (autor: RDC)

Samorządowcy z Mazowsza popierają naukę strzelania z broni dla uczniów klas licealnych. Na ten temat rozmawiali w „Magazynie samorządowym” na antenie Polskiego Radia RDC.

Takie pionierskie szkolenie wprowadzono LO w Pyrzycach w woj. zachodniopomorskim. Uczniowie poznają tam zasady obsługi broni krótkiej i długiej.

Ze swoich wojskowych tradycji słynie Mińsk Mazowiecki. Burmistrz Marcin Jakubowski przyznał na antenie Polskiego Radia RDC, że można byłoby wprowadzić takie zajęcia.

— Myślę, że w szkołach mundurowych jak najbardziej można wprowadzić tego rodzaju zajęcia i nie są one niczym zdrożnym. Pamiętam, że jak byłem harcerzem, to miałem zajęcia na strzelnicy, uczyłem się strzelać z wiatrówki. Nie była to broń palna, ale jednak gdzieś jakieś obcowanie z bronią mieliśmy — powiedział Jakubowski.

Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński zaznaczył, że takie szkolenia są potrzebne.

— Na terenie Sierpca jest strzelnica, właśnie przy szkole średniej, tam można z broni pneumatycznej strzelać. Sam raz na rok staram się na strzelnicach prywatnych doskonalić swoje zdolności, jeśli chodzi o strzały z broni zarówno krótkiej, jak i długiej. Obyśmy nie mieli takiej sytuacji, żeby z tego korzystać — dodał Perzyński.

Burmistrz Warki Tomasz Rawski podkreślił, że powinna być to podstawowa wiedza.

— W Warce mamy strzelnicę sportową, więc propagujemy różnego rodzaju aktywności strzeleckie już od najmłodszych lat. W ramach ferii Młodzieżowa Liga Strzelecka, zawody na strzelnicy, przy okazji świąt patriotycznych organizujemy strzeleckie zawody — wymieniał Rawski.

Do końca roku rząd ma przedstawić plan dobrowolnych szkoleń wojskowych. Według planów każdego roku Polska ma przeszkolić nawet 100 tys. ochotników.

