Zasłabnięcia uczniów w Starej Wsi. Co było przyczyną?

Służby ustalają przyczynę grupowego zasłabnięcia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Do szpitala trafiło 7 uczniów, a 22 źle się poczuło. — Czekamy na podsumowanie z prowadzonych działań — powiedział Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Jak nieoficjalnie ustaliło Polskie Radio RDC, podczas uroczystości w sali było bardzo duszno, co mogło przyczynić się do zasłabnięć.