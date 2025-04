Grupowe zasłabnięcie uczniów w szkole w Starej Wsi. Mamy nowe informacje Adrian Pieczka 15.04.2025 14:41 24 uczniów zasłabło, a 5 trafiło do szpitala po uroczystościach w Szkole Podstawowej w Starej Wsi. Wszyscy skarżyli się na ból brzucha, głowy oraz zawroty głowy. — Na miejscu działa Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego i Medycznego z Warszawy — powiedział Bartłomiej Baran z otwockiej straży pożarnej.

Akcja w Szkole Podstawowej w Starej Wsi (autor: Śląska policja/zdjęcie ilustracyne)

Po uroczystościach w Szkole Podstawowej w Starej Wsi w powiecie otwockim zasłabło 24 uczniów, a 5 trafiło do szpitala. Wcześniej informowaliśmy, że zasłabło 5 uczniów.

Bartłomiej Baran z otwockiej straży pożarnej przekazał w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że akcja trwa już ponad trzy godziny. Rozpoczęła się o godz. 11:08.

— Bilans tych dzieci poszkodowanych na chwilę obecną to 24 osoby w wieku szkolnym. W tym 5 dzieci zostało już przetransportowanych do szpitala. Pragnę nadmienić, że żadne z tych dzieci nie straciło przytomności. Były przytomne, świadome, co się dzieje wokół nich — poinformował Baran.

Baran dodał, że uczniowie skarżyli się na ból brzucha, głowy oraz zawroty głowy.

— Podczas tej uroczystości w szkole przebywało 284 dzieci oraz 27 osób dorosłych, nauczycieli, w tym 5 gości. Na chwilę obecną działa Grupa Specjalistyczna Ratownictwa Chemicznego i Medycznego z Warszawy — dodał.

Trwa ustalanie przyczyny złego samopoczucia uczniów.

Rzecznik warszawskiego Meditransu Piotr Owczarski poinformował przed godziną 12:00, że na miejsce wysłano trzy zespoły ratownictwa medycznego.

— Dyrekcja wykluczyła zatrucie czadem. Na miejsce zostały również skierowane zastępy straży pożarnej, w tym grupa chemiczna — przekazał Owczarski.

Uczniowie, którzy zasłabli mają od 10 do 13 lat.

