Samorząd Mazowsza szuka liderów cyfryzacji [KONKURS] 19.03.2025 11:21 Mazowsze szuka najbardziej innowacyjnych szkół w regionie. Ruszył konkurs samorządu województwa na wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych w edukacji. Najlepsi zostaną Mazowieckimi Liderami Cyfryzacji. Można dostać nawet 50 tys. zł.

Samorząd Mazowsza szuka liderów cyfryzacji (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Ruszył konkurs dla najbardziej innowacyjnych placówek oświatowych na Mazowszu. Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny nagrodzi szkoły za wdrażanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Na zwycięzców czeka nawet 50 tys. zł.

- Jeśli macie dobre projekty realizowane w Waszych szkołach, jeżeli macie dobre innowacyjne pomysły na technologie cyfrowe, na wykorzystanie nowych technologii, to zapraszamy do zgłaszania się do konkursu - mówi marszałek Adam Struzik.





Zgłoszenia są przyjmowane do 7 kwietnia. Konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji jest skierowany do szkół publicznych i niepublicznych z naszego województwa, które wprowadziły nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające cyfrowe funkcjonowanie placówek i wspierające społeczność szkolną od procesu nauczania po administrowanie. Szkoły, które wezmą udział w konkursie, będą nawzajem oceniać zgłoszone rozwiązania w głosowaniu online. Potrwa ono od 28 kwietnia do 21 maja, a laureatów poznamy do 2 czerwca.

Kategorie konkursowe

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach – „Cyfrowa Szkoła Podstawowa” i „Cyfrowa Szkoła Ponadpodstawowa”, w których zostaną wyróżnione innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji z wykorzystaniem narzędzi lub umiejętności cyfrowych.

Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł i tytuł „Mazowiecki lider cyfryzacji”. Za zajęcie II miejsce przewidziano 25 tys. zł, a za III miejsce – 10 tys. zł. Łączna pula nagród to 170 tys. zł.

Kto może się zgłaszać?

Do konkursu mogą zgłaszać się szkoły, które wdrożyły nowoczesne rozwiązania w zakresie jej cyfrowego funkcjonowania. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: cyfryzacja@mazovia.pl, w temacie wiadomości wpisując „Konkurs Mazowiecki lider cyfryzacji 2025”.

