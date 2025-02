Warszawa przeskanowana termowizyjnie. Mapa ciepła pomoże na awarie w sieciach? Marta Hernik 12.02.2025 07:27 Powstanie mapa ciepła Warszawy, dzięki której będzie można szybko reagować na niepokojące zdarzenia w sieciach ciepłowniczych. W miniony weekend – za pomocą samolotu ze specjalną kamerą – firma Veolia przeskanowała miasto termiowizyjnie i poznała miejsca zagrożone awarią. – Badana była szczelność warszawskiej sieci ciepłowniczej – mówi Paweł Zbiegniewski ze spółki.

Awaria (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Wodociągi Warszawskie)

Firma Veolia poznała miejsca zagrożone awarią ciepłowniczą za pomocą samolotu ze specjalną kamerą. Cesna w sobotę w nocy wykonała kilka pętli nad miastem.

– Bardzo dokładnie skanując termowizyjnie to, co się dzieje pod ziemią. Badana była szczelność warszawskiej sieci ciepłowniczej na dużej połaci Warszawy, to były północne części miasta i część prawobrzeżna. Samolot był specjalnie do tego przygotowany, wyposażony w bardzo specjalistyczny sprzęt diagnostyczny – mówi Paweł Zbiegniewski ze spółki Veolia Energia Warszawa.

Lot mógł się odbyć tylko pod pewnymi warunkami, maszyna czekała na sygnał start w Modlinie.

– Przy badaniu termowizyjnym dość istotne jest zachowanie pewnych konkretnych warunków pogodowych. Temperatura musi być poniżej zera, musi być co najmniej dwie godziny po zachodzie słońca, a temperatura w dzień poprzedzający te obloty nie może być wyższa niż 7 stopni – wyjaśnia Zbiegniewski.

Po takim locie powstanie tzw. mapa ciepła. Na niej zaś znajdą się wszystkie podejrzane punkty wymagające uwagi ekspertów.

– Da nam coś, co się nazywa ortofotomapę temperaturową. Pokaże rozkład temperatur obiektów ze szczególnym uwzględnieniem różnic w pobliżu sieci ciepłowniczej. Jeśli wiemy dokładnie, gdzie przebiega nasza sieć i tam pojawi się jakieś niepokojące zjawisko, bardziej czerwone, to wtedy wiemy, że tam jest niebezpieczeństwo czy podejrzenie, że trzeba to sprawdzić – dodaje Zbiegniewski.

Na początku lutego podobne badanie termowizyjne z samolotu było przeprowadzone w Krakowie. Ostatnie takie badanie w Warszawie miało miejsce w 2018 roku.

