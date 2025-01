Problemy z dostawą ciepła w Warszawie. „Nie możemy zagwarantować braku awarii” Miłosz Kuter 08.01.2025 20:58 Nie możemy zagwarantować braku awarii – firma Veolia tłumaczy ostatnie problemu z dostawą ciepła w wybranych miejscach Warszawy. W długi weekend uszkodzone zostały ciepłociągi na Bielanach i Bródnie. Do jutra zaś bez ciepła pozostaną mieszkańcy 39 budynków na Ursynowie.

Awaria (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Wodociągi Warszawskie)

Choć firma Veolia porowadzi stały monitoring sieci ciepłowniczych, nie może zagwarantować braku awarii w przyszłości.

W długi weekend świąteczny uszkodzone zostały ciepłociągi na Bielanach i Bródnie w Warszawie. Powodem były duże wahania temperatur. To wówczas dochodzi do rozprężeń, co skutkuje awarią.

Dziś zaś bez ogrzewania są mieszkańcy 39 bloków na Ursynowie. Przyczyną jest awaria sieci ciepłowniczej spowodowana pęknięciem rury w okolicy ul. Cynamonowej.

Jak zapewnia rzecznik Veolii, firma pracuje nad tym, aby do podobnych sytuacji już nie dochodziło, jednak nie może niczego obiecać.

– Niestety nie można dać gwarancji, ponieważ ta sieć jest bardzo duża. To największa sieć ciepłownicza w Unii Europejskiej i czwarta na świecie, więc mogą się zdarzać różne rzeczy. Staramy się to na bieżąco monitorować i zapobiegać. Prowadzimy działania detekcyjne. Takich metod detekcyjnych badania potencjalnych wycieków jest koło kilkunastu – tłumaczy Paweł Zbiegniewski.

Warszawska sieć ciepłownicza liczy blisko 1 900 kilometrów długości. Kolejne spadki temperatury prognozowane są w najbliższy weekend.

