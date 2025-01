Ferie zimowe 2025. Kiedy wolne dla uczniów z Mazowsza? [SPRAWDŹ]

3 lutego uczniowie z województwa mazowieckiego rozpoczną zimową przerwę w nauce. Ferie potrwają do 16 lutego. Dla całej Polski odbędą się one w czterech terminach – rozpoczną się 20 stycznia, a zakończą 26 lutego. Następna przerwa w nauce będzie podczas świąt wielkanocnych – od 17 do 22 kwietnia.