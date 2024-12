Zima w Mieście 2025. Dziś decyzje o kwalifikacji dzieci [SZCZEGÓŁY]

Dziś rodzice dowiedzą się, czy ich dzieci zakwalifikowały się do miejskiego programu Warszawy Zima w Mieście. Będzie można to sprawdzić online lub w miejscu, gdzie odbywały się zapisy. Po zakwalifikowaniu trzeba będzie złożyć odpowiednie potwierdzenia i zaświadczenia. Będzie na to czas od 2 do 15 stycznia. Ferie na Mazowszu trwają od 3 do 16 lutego.